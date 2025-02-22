Що може противник, крім самовбивчих піхотних штурмів?
За добу армія РФ втратила 1140 військових, 15 танків і 66 артсистем
Упродовж доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1140 своїх військових, а також сотні одиниць техніки та озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 866000 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10161 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,
- артилерійських систем – 23528 (+66) од,
- РСЗВ – 1295 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,
- спеціальна техніка ‒ 3754 (+1)
Дані уточнюються.
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