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За добу армія РФ втратила 1140 військових, 15 танків і 66 артсистем

Ксенія Золотова
22 лютого, 2025 субота
07:20
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1140 своїх військових, а також сотні одиниць техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 866000 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10161 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,
  • артилерійських систем – 23528 (+66) од,
  • РСЗВ – 1295 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3754 (+1)

Дані уточнюються.

Теги:
Новини
Росія
військові
російська армія
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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