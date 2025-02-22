ХАМАС назвав імена заручників, яких мають звільнити в рамках угоди про перемир'я з Ізраїлем
У суботу, 22 лютого, ХАМАС звільнить 6 ізраїльських заручників з двох різних місць у секторі Гази, починаючи з 9 ранку
Про це інформує The Times of Israel.
Згідно з повідомленням, спочатку частину заручників звільнять у місті Рафах на півдні Гази, а потім — в Нусейраті в центральній частині регіону.
ХАМАС підготував місця для передачі заручників у Рафаху і Нусейраті, обклеївши їх пропагандистськими плакатами, як це було під час попередніх операцій.
Представники ізраїльського оборонного відомства зауважили, що можливі затримки.
Шістьох заручників — Таль Шохама, Омера Шем-Това, Елію Коена, Омера Венкерта, Аверу Менгісту та Хішама ас-Сайєда — доставлять до ізраїльських військових сил за посередництва Червоного Хреста.
Звідти військовослужбовці супроводжуватимуть їх до військового об'єкту поблизу Реїма для первинного обстеження і зустрічі з членами сімей перед тим, як їх перевезуть літаком до лікарень "Сураски" і "Рабин" у центральній частині Ізраїлю.
Згідно з попередніми заявами ХАМАС, ці шестеро є останніми живими з тих, кого планувалося звільнити в рамках першого етапу.
Ас-Сайєд і Менгісту перебувають у полоні в Газі вже більше десяти років, після того, як вони добровільно в'їхали до сектору. Решта були викрадені 7 жовтня 2023 року.
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