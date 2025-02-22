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Головна Війна з Росією Стармер оголосить про новий пакет допомоги Україні та санкції проти РФ попри тиск Трампа, - The Telegraph

Стармер оголосить про новий пакет допомоги Україні та санкції проти РФ попри тиск Трампа, - The Telegraph

Ксенія Золотова
22 лютого, 2025 субота
06:20
Війна з Росією Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії оголосить про військову допомогу Україні санкції проти РФ, попри підхід президента США Днальда Трампа, який наполягає на поступках й укладенні мирної угоди Україною

Зміст

Про це пише The Telegraph.

Стармер також передасть від короля запрошення з державним візитом до Британії, що зробить Трампа першим лідером у сучасній історії, який отримав його двічі.

У понеділок, 24 лютого, на третю річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Стармер оприлюднить "потрійний удар" заходів, включаючи військову допомогу та санкції.

"Це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на швидкому припиненні конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Стармер таким чином "кине виклик Трампу новою допомогою для України", пояснює видання.

За даними газети, американський президент Дональд Трамп у п'ятницю, 21 лютого, звинуватив Лондону у тому, що він "нічого не робить", щоб завершити російсько-українську війну.

  • Країни Європейського Союзу ведуть переговори про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 20 мільярдів євро.
Теги:
Новини
Україна
санкції проти Росії
Дональд Трамп
США
допомога Україні
Велика Британiя
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