Стармер оголосить про новий пакет допомоги Україні та санкції проти РФ попри тиск Трампа, - The Telegraph
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії оголосить про військову допомогу Україні санкції проти РФ, попри підхід президента США Днальда Трампа, який наполягає на поступках й укладенні мирної угоди Україною
Про це пише The Telegraph.
Стармер також передасть від короля запрошення з державним візитом до Британії, що зробить Трампа першим лідером у сучасній історії, який отримав його двічі.
У понеділок, 24 лютого, на третю річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Стармер оприлюднить "потрійний удар" заходів, включаючи військову допомогу та санкції.
"Це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на швидкому припиненні конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Стармер таким чином "кине виклик Трампу новою допомогою для України", пояснює видання.
За даними газети, американський президент Дональд Трамп у п'ятницю, 21 лютого, звинуватив Лондону у тому, що він "нічого не робить", щоб завершити російсько-українську війну.
- Країни Європейського Союзу ведуть переговори про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 20 мільярдів євро.
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