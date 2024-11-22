"Ми повинні стати нацією інвесторів", - керівник проєкту АУБ про фінансову грамотність Юрій Борщ

Про це він сказав в ефірі програми "Фінансова Грамотність" на Еспресо.

Рівень фінансової грамотності українців низький. Такі результати проказав тест, проведений Національним банком України. У ньому взяли участь 23 237 українців. Лише 13% користувачів - 3134 людини - правильно відповіли на всі питання і отримали максимальний бал.

Як зазначив керівник проєкту Асоціації Українських Банків (АУБ) "Просвітницька ініціатива з фінансової грамотності" Юрій Борщ, саме тому в Україні реалізовуються різні освітні проєкти.

"Фінансова грамотність - наріжний камінь будь-якого розвиненого суспільства, і НБУ приділяє дуже значну увагу цьому. АУБ також заснувала просвітницьку ініціативу з фінансової грамотності. Ми залучаємо різні фінансові установи, щоб вони якомога докладніше пояснювали, що таке фінанси, як заощаджувати, як поводитися з грошима, як не потрапити на гачок шахраїв", - поділився Борщ.

Він зазначив, що головною порадою щодо того, як вірно розпоряджатися своїми грошима, - є навчання, не зважаючи на те, якого віку людина. Згідно з результатами тестування НБУ, найбільш ураженими залишаються молодь віком від 18 до 24 років, а також люди старші 60 років, які часто постають перед труднощами у фінансових питаннях.

"Саме тому з 2025 року в школах з 8 класу впроваджується курс "Фінансова грамотність і підприємництво", що охоплює 18 годин на рік, - наголосив Борщ і додав: - Уже держава розуміє, що людей треба якомога раніше вчити розпоряджатися своїми грошима. Це ж не лише про те, як не потрапити на гачок шахрая. Це про те, як інвестувати. Ми повинні стати нацією інвесторів".

За словами експерта, скоро Україна зіштовхнеться з пенсійною проблематикою.

"Зараз з пенсійним фондом дуже важко. Уже час багатьом з нас замислитися, якою буде пенсія. Треба робити певні накопичення, думати, куди інвестувати, як це робити тощо", - зазначив керівник проєкту АУБ.

Він уточнив, що фінтех-компанії також сприяють підвищенню фінансової грамотності населення. Вони пояснюють людям, як працюють ті чи інші умови кредиту. За його словами, фінтех-компанії перші відгукнулися на пропозицію більше розповідати клієнтам, як обходитися зі своїми фінансами.

"Фінтех-компанії роблять дуже важливу роботу. Спілкуючись через свої консультативні центри з клієнтами, вони доносять інформацію, як правильно і відповідально не лише кредитувати, а й відповідально ставитися до кредиту і не потрапляти в боргові ями", - підсумував він.









