"Динамо" перемогло РФШ та припинило виступи у Лізі Європи

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зустріч відбулася у Гамбурзі, де команда Олександра Шовковського у нинішньому сезоні приймала суперників у єврокубках.

"Динамо" вийшло вперед на 76-й хвилині, коли після передачі Владислава Ваната точного удару з району одинадцятиметрової позначки завдав Олександр Піхальонок.

Кияни перемогли РФШ 1:0, набрали 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.

Ліга Європи

8-й тур

30 січня

"Динамо" (Україна) - РФШ (Латвія) 1:0

Гол: Піхальонок, 76

Як "Динамо" грало у Лізі Європи

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з італійською "Ромою" (0:1).

4-й тур динамівці несподівано програли угорському "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися чеській "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за іспанський "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.

Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з турецьким "Галатасараєм" (3:3) і заробила перше очко в турнірі.