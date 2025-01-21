"Динамо" заробило перші очки в Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На початку матчу кияни пропустили після кутового. На 21-й хвилині рахунок став 0:2. Ще до перерви "Динамо" скоротило відставання.

На 51-й хвилині суддя показав другу жовту картку Барісу Їлмазу через гру рукою в штрафному "Динамо". Але після перегляду VAR призначив пенальті. Рахунок став 1:3.

На 68-й хвилині Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну замість Назарія Волошина після перерви, забив. У кінці матчу він зрівняв рахунок у грі. Таким чином кияни здобули перші очки у розіграші Ліги Європи. Рахунок - 3:3.

Ліга Європи

7-й тур

21 січня

"Галатасарай" (Туреччина) - "Динамо" (Україна) 3:3

Голи: Санчес, 6, Бардакчі, 21, Осімхен, 53 (пен.) - Ванат, 44, Ярмоленко, 68, 81.