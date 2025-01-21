"Динамо" заробило перші очки в Лізі Європи
У вівторок, 21 січня, київське "Динамо" зіграло нічию з турецьким "Галатасараєм" у 7-му турі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На початку матчу кияни пропустили після кутового. На 21-й хвилині рахунок став 0:2. Ще до перерви "Динамо" скоротило відставання.
На 51-й хвилині суддя показав другу жовту картку Барісу Їлмазу через гру рукою в штрафному "Динамо". Але після перегляду VAR призначив пенальті. Рахунок став 1:3.
На 68-й хвилині Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну замість Назарія Волошина після перерви, забив. У кінці матчу він зрівняв рахунок у грі. Таким чином кияни здобули перші очки у розіграші Ліги Європи. Рахунок - 3:3.
Ліга Європи
7-й тур
21 січня
"Галатасарай" (Туреччина) - "Динамо" (Україна) 3:3
Голи: Санчес, 6, Бардакчі, 21, Осімхен, 53 (пен.) - Ванат, 44, Ярмоленко, 68, 81.
Як "Динамо" виступає у Лізі Європи
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).
4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але програли "Вікторії Плзень" (1:2).
У останньому турі ЛЄ кияни зустрінуться з латвійським РФШ.
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