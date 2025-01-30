РФ скинула 500-кілограмову керовану авіабомбу на Білицьке Донецької області: є поранені
Російська окупаційна армія 30 січня скинула 500-кілограмову керовану авіабомбу на Білицьке Донецької області, внаслідок чого постраждали дві цивільні
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"На Білицьке Добропільської громади росіяни скинули 500-кілограмову керовану авіабомбу. Поранення отримали дві жінки 44 і 47 років. Пошкоджено 4 двоповерхівки й адмінбудівлю", - написав він.
Водночас унаслідок атаки FPV-дроном у Покровську постраждали три людини. Також пошкоджено автівку.
Чиновник закликав мешканців області своєчасно евакуюватися.
- Раніше цього дня окупанти атакували Краматорськ із РСЗВ "Торнадо-С", унаслідок чого постраждали 13 людей, серед них діти.
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