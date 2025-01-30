Південна Корея передала Україні 100 сучасних УЗД-апаратів

Про це інформує МОЗ.

"Загальна сума донації становить понад $12 млн, із яких $3 млн спрямовано на закупівлю УЗД-апаратів. Передача обладнання стала можливою завдяки співпраці посольства Кореї в Україні та за підтримки Міністерства охорони здоров’я України", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що сучасне обладнання дозволить виконувати широкий спектр досліджень, оскільки має високу якість візуалізації. Крім того, завдяки функціональним і технологічним характеристикам українські медики зможуть діагностувати різні захворювання.

У МОЗ розповіли, що УЗД-апарати спрямували до лікарень 19 областей, зокрема, у Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Закарпатську, Запорізьку, Кіровоградську, Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Чернівецьку, Черкаську, Чернігівську області та Київ.

"Зазначимо, обладнання використовується в різних галузях медицини, зокрема в акушерстві та гінекології для моніторингу вагітності та діагностики репродуктивної системи, у кардіології – для обстеження серця, у педіатрії – для досліджень новонароджених. Також завдяки апарату можна оцінювати стан печінки, нирок, судин, суглобів та інших органів", - зазначили в МОЗ.