Італія виділила €160 тис. для Національного інституту раку в Києві

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Кошти передали в середу, 20 листопада, в Римі за участі першої віцепрем'єр-міністерки України - міністерки економіки Юлії Свириденко та президента AIL Джузеппе Торо.

У Міністерстві зазначили, що передані €160 тис. це лише частина коштів, зібраних AIL в межах ініціативи.

???????????????? Італія зібрала та надала 160 тисяч євро на зміцнення Національного інституту раку в Україні. Це лише частина суми, яку в Римі символічно передали Україні через @Svyrydenko_Y

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Національна асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою - неприбуткова організація, що базується в Римі, заснована в 1969 році. Вона підтримує, зокрема, дослідницьку діяльність та діяльність з надання допомоги у взаємодії з основними італійськими гематологічними центрами.

"AIL збирала кошти для допомоги українським онкологічним хворим, пропонуючи допомогу, супровід та розміщення пацієнтів в будинках догляду AIL. Завдяки цій ініціативі понад 200 українських онкогематологічних пацієнтів були прийняті в Італії", - зазначила Юлія Свириденко.