Італія виділила €160 тис. для Національного інституту раку в Києві
Італійська національна асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою (AIL) виділила €160 тис. для гематологічного відділення Національного інституту раку в Києві
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Кошти передали в середу, 20 листопада, в Римі за участі першої віцепрем'єр-міністерки України - міністерки економіки Юлії Свириденко та президента AIL Джузеппе Торо.
У Міністерстві зазначили, що передані €160 тис. це лише частина коштів, зібраних AIL в межах ініціативи.
Національна асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою - неприбуткова організація, що базується в Римі, заснована в 1969 році. Вона підтримує, зокрема, дослідницьку діяльність та діяльність з надання допомоги у взаємодії з основними італійськими гематологічними центрами.
"AIL збирала кошти для допомоги українським онкологічним хворим, пропонуючи допомогу, супровід та розміщення пацієнтів в будинках догляду AIL. Завдяки цій ініціативі понад 200 українських онкогематологічних пацієнтів були прийняті в Італії", - зазначила Юлія Свириденко.
- Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна інвестує €200 млн у відбудову української електромережі, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак.
- Актуальне
- Важливе