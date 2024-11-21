Італія виділить €200 млн на відновлення енергосистеми України
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна інвестує 200 мільйонів євро у відбудову української електромережі, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак
Про це він повідомив під час українсько-італійського бізнес-форуму в Римі, передає Укрінформ.
"Ми хочемо працювати над відбудовою України ще під час війни і вирішили інвестувати 200 млн євро, щоб Україна могла відбудувати електромережу, зруйновану внаслідок російських атак. Тому що ми не можемо дозволити, щоб "генерал Зима" став союзником Росії", - наголосив очільник італійського МЗС.
Він зазначив, що сподівається на участь італійських компаній у відбудові України. Разом з тим, він сказав, що "українські компанії теж очікуються в Італії".
- Раніше у партнерстві з Програмою розвитку ООН Норвегія оголосила про надання Україні 105 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури.
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