Італія виділить €200 млн на відновлення енергосистеми України

Про це він повідомив під час українсько-італійського бізнес-форуму в Римі, передає Укрінформ.

"Ми хочемо працювати над відбудовою України ще під час війни і вирішили інвестувати 200 млн євро, щоб Україна могла відбудувати електромережу, зруйновану внаслідок російських атак. Тому що ми не можемо дозволити, щоб "генерал Зима" став союзником Росії", - наголосив очільник італійського МЗС.

Він зазначив, що сподівається на участь італійських компаній у відбудові України. Разом з тим, він сказав, що "українські компанії теж очікуються в Італії".