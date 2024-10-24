Норвегія надасть $105 млн на відновлення енергетики України
У партнерстві з Програмою розвитку ООН Норвегія оголосила про надання Україні 105 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури
Про це інформує Інтерфакс-Україна.
Вказано, що кошти також спрямують на створення резервних потужностей і прискорення переходу України до більш диверсифікованого і стійкого енергетичного балансу.
"Це партнерство забезпечить відновлення енергогенерувальних потужностей в Україні, надаючи пряму підтримку важливим регіонам України. Цей внесок значно пом'якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. В рамках такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими", - зазначили в ООН.
Програма також покликана забезпечити теплом і водою понад мільйон людей і промислових споживачів.
- Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до України відвідав одну з уражених Росією ТЕЦ та анонсував пакет підтримки енергетики.
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