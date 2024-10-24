Норвегія надасть $105 млн на відновлення енергетики України

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Вказано, що кошти також спрямують на створення резервних потужностей і прискорення переходу України до більш диверсифікованого і стійкого енергетичного балансу.

"Це партнерство забезпечить відновлення енергогенерувальних потужностей в Україні, надаючи пряму підтримку важливим регіонам України. Цей внесок значно пом'якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. В рамках такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими", - зазначили в ООН.

Програма також покликана забезпечити теплом і водою понад мільйон людей і промислових споживачів.