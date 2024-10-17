Очільник МЗС Норвегії відвідав одну з уражених Росією ТЕЦ та оголосив про надання Україні 250 млн євро підтримки

Про це він сказав на брифінгу з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає "Радіо Свобода".

"Ми анонсували додатковий пакет допомоги – 250 млн євро на енергетичну підтримку. Ми співпрацюємо з нашими партнерами для підтримки відновлювальних і ремонтних робіт, а також допомагаємо будувати нову потужну енергетичну інфраструктуру", – сказав міністр закордонних справ Норвегії.

Еспен Барт Ейде додав, що влада Норвегії підтримує План перемоги, який представив Володимир Зеленський, і бачить Україну членом НАТО.

Окрім того, дипломат заявив, що Норвегія буде поруч з Україною до завершення війни, а потім братиме участь у відбудові.

"Поки війна триває, ми поруч. Коли війна буде виграна на користь України, ми братимемо участь у відбудові України", - сказав міністр.