Очільник МЗС Норвегії відвідав одну з уражених Росією ТЕЦ та оголосив про надання Україні 250 млн євро підтримки
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до України відвідав одну з уражених Росією ТЕЦ та анонсував пакет підтримки енергетики
Про це він сказав на брифінгу з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає "Радіо Свобода".
"Ми анонсували додатковий пакет допомоги – 250 млн євро на енергетичну підтримку. Ми співпрацюємо з нашими партнерами для підтримки відновлювальних і ремонтних робіт, а також допомагаємо будувати нову потужну енергетичну інфраструктуру", – сказав міністр закордонних справ Норвегії.
Еспен Барт Ейде додав, що влада Норвегії підтримує План перемоги, який представив Володимир Зеленський, і бачить Україну членом НАТО.
Окрім того, дипломат заявив, що Норвегія буде поруч з Україною до завершення війни, а потім братиме участь у відбудові.
"Поки війна триває, ми поруч. Коли війна буде виграна на користь України, ми братимемо участь у відбудові України", - сказав міністр.
- В Україні з робочим візитом перебувають міністри закордонних справ Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, держсекретар МЗС та міноборони Фінляндії та постійний держсекретар Ісландії.
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