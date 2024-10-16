Україна закликала Міжнародну морську організацію скерувати моніторингову місію до портів Одеси
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з колегами з восьми європейських країн, під час якої заявив, що Україна офіційно закликала Міжнародну морську організацію скерувати моніторингову місію до портів Одеси
Про це повідомляє МЗС України.
Зокрема, до Одеси 16 жовтня прибули міністри закордонних справ Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, держсекретар МЗС та міноборони Фінляндії та постійний держсекретар Ісландії.
Під час зустрічі Андрій Сибіга повідомив колегам, що на тлі посиленого російського терору, Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно скерувати до портів Одеси міжнародну моніторингову місію.
"Забезпечення свободи мореплавства в Чорному морі є нашою спільною метою та одним із ключових пріоритетів Президента України Володимира Зеленського. Маємо зупинити агресора, показати єдність міжнародної спільноти в протидії його варварству та фіксувати кожен злочин", - заявив Сибіга.
Крім того, під час зустрічі міністри обговорили посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими.
- Інститут вивчення війни зазначав, що РФ завдає ударів по припортовій інфраструктурі України з метою підірвати міжнародну підтримку і підштовхнути країну до дострокових переговорів.
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