"Підштовхнути до переговорів": ISW назвав мету російських ударів по припортовій інфраструктурі України
Російський ворог завдає ударів по припортовій інфраструктурі України з метою підірвати міжнародну підтримку і підштовхнути країну до дострокових переговорів
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Окупанти регулярно продовжують атакувати українські порти, вбиваючи людей та знищуючи цивільні судна. Водночас російські ультранаціоналістичні блогери реагують на удари риторикою, що підтримує існуючі наративи Кремля, спрямовані на підрив довіри до зернового коридору, а також намагаючись виправдати ці обстріли.
За словами аналітиків, росіяни прямо закликали до подальших російських ударів по українській зерновій інфраструктурі, цивільних суднах в українських портах та інших цілях, які б ще більше погіршили економічний потенціал України.
"ISW нещодавно оцінила, що російські удари по цивільних суднах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на те, щоб підірвати впевненість Заходу в здатності України підтримувати та захищати коридор, вплинути на поточні дискусії Заходу щодо довгострокової підтримки України та перешкодити здатності України економічно вижити під час війни", - вважають аналітики.
- Російська окупаційна армія 14 жовтня атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок цього загинула людина, 8 постраждалих. Також пошкоджені два цивільні судна.
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