РФ ударила балістикою по припортовій інфраструктурі Одеси: загинув працівник, 8 поранених, пошкоджені цивільні судна

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що ціллю російського ворога вчергове стала припортова інфраструктура.

Унаслідок атаки загинула людина, вісім отримали поранення. Постраждалі перебувають в лікарні, двоє з них у важкому стані. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

"Пошкоджень зазнали цивільні судна: "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Рівно тиждень тому "OPTIMA" вже було пошкоджене внаслідок обстрілу балістикою", - повідомив Кіпер.

Також унаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема, складу з зерном.