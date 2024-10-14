РФ ударила балістикою по припортовій інфраструктурі Одеси: загинув працівник, 8 поранених, пошкоджені цивільні судна
Російська окупаційна армія 14 жовтня атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок цього загинула людина, 8 постраждалих. Також пошкоджені два цивільні судна
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що ціллю російського ворога вчергове стала припортова інфраструктура.
Унаслідок атаки загинула людина, вісім отримали поранення. Постраждалі перебувають в лікарні, двоє з них у важкому стані. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України.
"Пошкоджень зазнали цивільні судна: "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Рівно тиждень тому "OPTIMA" вже було пошкоджене внаслідок обстрілу балістикою", - повідомив Кіпер.
Також унаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема, складу з зерном.
- 7 жовтня російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою. Ворожа ціль вдарила по цивільному судну OPTIMA під прапором Палау. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали 5 іноземців.
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