РФ вдарила балістикою по цивільному судну під прапором Палау в Одесі: є загиблий, постраждали 5 іноземців
Російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою. Ворожа ціль вдарила по цивільному судну OPTIMA під прапором Палау. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали 5 іноземців
Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер і віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Зазначається, що ціллю російського ворога стала портова інфраструктура Одеси. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау.
Унаслідок атаки загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали, четверо з них у стані середнього ступеня важкості, один - легкого.
За словами Кулеби, за два дні росіяни пошкодили два судна, що мали вивозити вантажі з України.
"Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі Українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах", - наголосив міністр.
Зауважимо, що о 19:47 міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті.
- Уночі 6 жовтня російські війська завдали ракетного удару по порту Південному в Одеській області. У результаті пошкоджень зазнало цивільне судно з вантажем продовольства для експорту.
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