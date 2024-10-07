РФ вдарила балістикою по цивільному судну під прапором Палау в Одесі: є загиблий, постраждали 5 іноземців

Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер і віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Зазначається, що ціллю російського ворога стала портова інфраструктура Одеси. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау.

Унаслідок атаки загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали, четверо з них у стані середнього ступеня важкості, один - легкого.

За словами Кулеби, за два дні росіяни пошкодили два судна, що мали вивозити вантажі з України.

"Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі Українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах", - наголосив міністр.

Зауважимо, що о 19:47 міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті.