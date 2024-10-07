Росіяни вдарили по порту Південний на Одещині і пошкодили цивільне судно
Уночі 6 жовтня російські війська завдали ракетного удару по порту Південному в Одеській області. У результаті пошкоджень зазнало цивільне судно з вантажем продовольства для експорту
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Зазначається, що внаслідок російської атаки у ніч на 6 жовтня пошкоджено цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту Південний.
Попередньо, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що це вже 20 цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. За його словами, кілька тижнів тому РФ вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет.
"Це ніщо інше, як спроби Росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку", - зазначив Кулеба.
Водночас росіяни традиційно заявили про знищення нібито військового вантажу, що не відповідає дійсності.
У Міністерстві наголосили, що навіть попри систематичні російські обстріли й удари, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За даними відомства, упродовж більш ніж року вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.
- Уночі 2 вересня російські окупанти вдарили по припортовій та прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району. Унаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, серед них громадянин Туреччини. Також було призупинено роботу пункту пропуску "Орлівка".
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