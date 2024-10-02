РФ ударила по пункту пропуску на кордоні з Румунією: постраждали двоє водіїв, зокрема громадянин Туреччини
Уночі 2 вересня російські окупанти вдарили по припортовій та прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району. Унаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, серед них громадянин Туреччини. Також призупинено роботу пункту пропуску "Орлівка"
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На світанку ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура", - написав Кіпер.
За його словами, унаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, один із них - громадянин Туреччини.
"Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - наголосив очільник ОВА.
Раніше Державна митна служба України повідомляла, що в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.
Зазначається, що пропускні операції тимчасово зупинені до 11:00.
"Просимо під час планування поїздки враховувати зазначені обставини. Про відновлення пропускних операцій у пункті пропуску "Орлівка" буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
- Ввечері вівторка, 1 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА з північного напрямку. У Сумській області РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури.
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