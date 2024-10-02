Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство РФ ударила по пункту пропуску на кордоні з Румунією: постраждали двоє водіїв, зокрема громадянин Туреччини
Оновлено

РФ ударила по пункту пропуску на кордоні з Румунією: постраждали двоє водіїв, зокрема громадянин Туреччини

Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
10:07
Суспільство Обстріл Одещини

Уночі 2 вересня російські окупанти вдарили по припортовій та прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району. Унаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, серед них громадянин Туреччини. Також призупинено роботу пункту пропуску "Орлівка"

Зміст
  • Обстріл Одещини
  • Обстріл Одещини
  • Обстріл Одещини

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На світанку ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура", - написав Кіпер.

За його словами, унаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, один із них - громадянин Туреччини.

"Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - наголосив очільник ОВА.

Раніше Державна митна служба України повідомляла, що в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

Зазначається, що пропускні операції тимчасово зупинені до 11:00.

"Просимо під час планування поїздки враховувати зазначені обставини. Про відновлення пропускних операцій у пункті пропуску "Орлівка" буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

  • Ввечері вівторка, 1 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА з північного напрямку. У Сумській області РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури.
Теги:
Україна
Румунія
Одещина
Війна з Росією
Держприкордонслужба
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Сергій Наєв
Автор Артем Лагутенко
1 жовтня, 2024 вiвторок
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
Рівненська АЕС
Автор Ксенія Золотова
30 вересня, 2024 понедiлок
FT: "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових реакторів через корупцію
Олександр Лукашенко
Автор Юлія Юліна
30 вересня, 2024 понедiлок
Литва передала Міжнародному кримінальному суду документи про злочини режиму Лукашенка
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 45.68
    Продаж 46.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
2 жовтня
10:08
Обстріл Слов'янська 2 жовтня 2024 року
Окупанти вдарили по готелю у Слов'янську: є постраждалий і руйнування
10:04
OPINION
Інфантилізація дорослих
10:00
Оновлено
Обстріл Одещини 2 жовтня
Росія вночі запустила "шахеди" з півночі: на Сумщині є знеструмлення, на Одещині - постраждалі, на Київщині працювала ППО
09:54
Всеукраїнський радіодиктант
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності проведуть 25 жовтня
09:52
Ексклюзив
ЗСУ
"Не хочу лякати, але фронт наближатиметься": боєць ЗСУ Ієвлєв заявив про брак піхоти для збереження позицій
09:43
Ллойд Остін
"Жахливий, смертоносний терористичний напад": голова Пентагону Остін про удари Ірану по Ізраїлю
09:25
Херсонська область
На Херсонщині через обстріли РФ за добу загинули 6 людей, 11 поранені
09:22
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Карта бойових дій за період 25 вересня – 2 жовтня: ЗСУ втратили Вугледар, але загальмували росіян під Покровськом
09:17
Українська ППО ЗСУ
Українська ППО вночі збила 11 із 32 "шахедів"
09:01
мобілізація рф солдати орки
Осінній призов до армії РФ: на ТОТ Луганщини загарбники почали посилені перевірки чоловіків
09:00
Партнерський матеріал
"Разом навчаємося і зростаємо": як ЄС підтримує українську освіту під час війни
08:55
Тарас Степаненко та Маріо Пашаліч (праворуч), Шахтар - Аталанта
"Шахтар" - "Аталанта": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
08:51
Ілюстративне фото
Біля посольства Ізраїлю в Данії пролунали два вибухи: поліція проводить розслідування
08:41
Болгарія
Болгарія розпочинає комплексну перевірку готовності бойової авіації
08:36
Ексклюзив
До Маріупольського порту прибули одночасно три судна РФ,
У Маріуполі окупанти запустили порт і залізницю, - Андрющенко
08:23
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 155 боєзіткнень, найбільше ворожих штурмів було на трьох напрямках
08:19
Оновлено
Удар ФАБами по житлових кварталах Запоріжжя 1 жовтня: один загиблий, 35 постраждалих
08:11
медичний канабіс
В Україні розробили цифрові рішення для обліку медичного канабісу: як відпускатимуть ліки
08:04
OPINION
блог Ігор Семиволос
Війна на Близькому Сході: тепер відповідь за Ізраїлем
08:01
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
"ЄС рішуче засуджує напад Ірану на Ізраїль": Боррель закликав до негайного припинення вогню
07:44
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
Втрати РФ за добу війни в Україні - 1130 військових, 14 артсистем і 32 бронемашини
07:36
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Гарріс випереджає Трампа у Пенсильванії, - Politico
07:35
Анонс
Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів і трансляцій 2 жовтня
07:29
Україна-Польща
Сибіга: Україна готова обговорювати з Польщею Волинську трагедію
07:12
Оновлено
Київ
РФ вночі вдарила КАБами по Харкову та області: 5 постраждалих, серед них підліток
07:05
Анонс
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" - "Аталанта": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:02
Оновлено
вшанування пам’ять жертв Голокосту
Влада Петербурга, яка не дозволила євреям вшанувати пам'ять жертв Голокосту, змінила рішення
06:47
паспорт рф
Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян
06:34
Вугледар, Донецька область
ISW: РФ захопила Вугледар після дорогих і невдалих штурмів міста протягом 2,5 років
06:24
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Армія РФ утримує у Чорному морі один ракетоносії: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:20
мобілізація в РФ
"Порушує Женевську конвенцію": Україна висловила протест проти призову жителів ТОТ до армії РФ
05:37
Прапор США
Дебати кандидатів у віцепрезиденти США Венса і Волца. Текстова онлайн-трансляція
03:08
ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 179 людей, серед яких 134 українців
02:38
Сектор Гази
ЦАХАЛ ударив по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях шкіл
01:55
Держдепартамент США
США ввели санкції проти ізраїльського поселення Hilltop Youth на Західному березі за напади на палестинців
01:45
напад з ножем
В Ізраїлі терористи влаштували стрілянину й різанину на трамвайній зупинці: 7 людей загинули, щонайменше 8 поранені
01:20
Біньямін Нетаньягу
Іран зробив велику помилку – і він за це поплатиться, - прем'єр Ізраїлю Нетаньягу
00:55
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
Пентагон припускає, що Іран може повторити атаку на Ізраїль
00:04
Оновлено
Роберт Левандовські, Барселона, Ліга чемпіонів
"Арсенал" кращий за ПСЖ, і розгроми від "Барси", "Ман Сіті" й БД. Результати матчів Ліги чемпіонів за 1 жовтня
00:00
Оновлено
Іран
Іран запустив щонайменше 200 ракет по Ізраїлю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV