РФ ударила по пункту пропуску на кордоні з Румунією: постраждали двоє водіїв, зокрема громадянин Туреччини

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На світанку ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура", - написав Кіпер.

За його словами, унаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, один із них - громадянин Туреччини.

"Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - наголосив очільник ОВА.

Раніше Державна митна служба України повідомляла, що в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

Зазначається, що пропускні операції тимчасово зупинені до 11:00.

"Просимо під час планування поїздки враховувати зазначені обставини. Про відновлення пропускних операцій у пункті пропуску "Орлівка" буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.