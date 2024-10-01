Росія запустила "шахеди" з півночі. Ситуація у ніч на 2 жовтня

Про пуск "шахедів" з північного напрямку Повітряні сили повідомили близько 21:45.

Найперше ударні безпілотники зафіксували на Сумщині. Вже ближче до 22:00 про загрозу попередили жителів Чернігівщини та Полтавщини.

О 23:00 повітряну тривогу оголосили у Черкаській області. Проте "шахеди" також продовжують фіксували на Сумщині, зокрема неподалік міста Глухів.

О 23:17 "шахед" наблизився до Черкас з південного сходу.

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