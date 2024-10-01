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Головна Війна з Росією Росія запустила "шахеди" з півночі. Ситуація у ніч на 2 жовтня

Росія запустила "шахеди" з півночі. Ситуація у ніч на 2 жовтня

Влад Дідусь
1 жовтня, 2024 вiвторок
23:18
Війна з Росією шахед

Ввечері вівторка, 1 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА з північного напрямку

Зміст

Про пуск "шахедів" з північного напрямку Повітряні сили повідомили близько 21:45.

Найперше ударні безпілотники зафіксували на Сумщині. Вже ближче до 22:00 про загрозу попередили жителів Чернігівщини та Полтавщини.

О 23:00 повітряну тривогу оголосили у Черкаській області. Проте "шахеди" також продовжують фіксували на Сумщині, зокрема неподалік міста Глухів.

О 23:17 "шахед" наблизився до Черкас з південного сходу.

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Теги:
Україна
Росія
Сумщина
безпілотник
Військові новини
сирени
повітряна тривога
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