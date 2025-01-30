"Це не жарт": держсекретар США Рубіо запевнив, що Трамп всерйоз налаштований на купівлю Гренландії

Про це він розповів в інтервʼю журналістці Мегін Келлі, цитує "Європейська правда".

Рубіо наголосив: заяви Трампа про безпеку в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія, - "це не жарт".

"Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме – придбати її", - сказав він.

Водночас американський держсекретар відмовився спекулювати на питанні, чи вдасться очільнику Білого дому отримати контроль над островом, який належить Данії.

"Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними", - додав Рубіо.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

13 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією Трампа.

15 січня, прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном із Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.

Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією.

Згодом стало відомо, що Франція почала обговорювати з Данією відправку своїх військ до Гренландії на тлі погроз Трампа щодо захоплення острова.

Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.

Депутат Європейського парламенту від Данії Мортен Льоккегорд висловився, що Гренландії слід розглянути можливість вступу до ЄС для "захисту" на тлі заяв президента США Дональда Трампа захопити острів.