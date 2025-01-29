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Опитування: 85% жителів Гренландії виступили проти приєднання до США

Катерина Єсікова
29 січня, 2025 середа
09:31
Світ

Опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на данську газету Berlingske.

За результатами соцопитування Verian, що було проведене на замовлення датської газети, лише 6% жителів Гренландії виступають за приєднання до США, ще 9% не визначилися.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде неодноразово заявляв, що острів не продається і що саме його жителі мають вирішувати своє майбутнє.

Населення острова складає 57 тис. людей. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

13 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією Трампа. 

15 січня, прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном із Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.

Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією.

Згодом стало відомо, що Франція почала обговорювати з Данією відправку своїх військ до Гренландії на тлі погроз Трампа щодо захоплення острова.

Теги:
Новини
Данія
Дональд Трамп
США
Гренландія
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