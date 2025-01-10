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Головна Світ Премʼєр Гренландії Егеде заявив, що острів не хоче бути ні американським, ні данським

Премʼєр Гренландії Егеде заявив, що острів не хоче бути ні американським, ні данським

Дар'я Куркіна
10 січня, 2025 п'ятниця
22:03
Світ Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде

Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

"Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями", - сказав Егеде на пресконференції.

На цій зустрічі премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що прагнення Гренландії до незалежності "законне й зрозуміле". Водночас вона додала, що прагне зберегти Королівство Данія, до якого входять Данія, Гренландія та автономна територія Фарерські острови. 

"Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі", - висловилася премʼєрка.

Теги:
Новини
Данія
США
Гренландія
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