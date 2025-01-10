Премʼєр Гренландії Егеде заявив, що острів не хоче бути ні американським, ні данським

Про це повідомляє Financial Times.

"Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями", - сказав Егеде на пресконференції.

На цій зустрічі премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що прагнення Гренландії до незалежності "законне й зрозуміле". Водночас вона додала, що прагне зберегти Королівство Данія, до якого входять Данія, Гренландія та автономна територія Фарерські острови.

"Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі", - висловилася премʼєрка.