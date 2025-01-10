Премʼєр Гренландії Егеде заявив, що острів не хоче бути ні американським, ні данським
Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським
Про це повідомляє Financial Times.
"Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями", - сказав Егеде на пресконференції.
На цій зустрічі премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що прагнення Гренландії до незалежності "законне й зрозуміле". Водночас вона додала, що прагне зберегти Королівство Данія, до якого входять Данія, Гренландія та автономна територія Фарерські острови.
"Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі", - висловилася премʼєрка.
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