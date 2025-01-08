Гренландія може стати незалежною, але не частиною США, – очільник МЗС Данії

Про це він сказав журналістам 8 січня, передає Reuters.

"Ми повністю усвідомлюємо, що Гренландія має свої амбіції. Якщо вони здійсняться, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральною державою у складі Сполучених Штатів", – заявив Расмуссен.

Водночас він вважає, що підвищена стурбованість США з приводу безпеки в Арктиці обґрунтована на тлі зростання активності Росії та Китаю в регіоні.

"Я не думаю, що ми перебуваємо у зовнішньополітичній кризі. Ми відкриті для діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", – сказав глава МЗС Данії.