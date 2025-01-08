Гренландія може стати незалежною, але не частиною США, – очільник МЗС Данії
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США
Про це він сказав журналістам 8 січня, передає Reuters.
"Ми повністю усвідомлюємо, що Гренландія має свої амбіції. Якщо вони здійсняться, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральною державою у складі Сполучених Штатів", – заявив Расмуссен.
Водночас він вважає, що підвищена стурбованість США з приводу безпеки в Арктиці обґрунтована на тлі зростання активності Росії та Китаю в регіоні.
"Я не думаю, що ми перебуваємо у зовнішньополітичній кризі. Ми відкриті для діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", – сказав глава МЗС Данії.
- 23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.
- Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.
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