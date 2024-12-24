Після заяви Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію Данія посилює оборону острова

Про це пише BBC.

Раніше Трамп заявив про бажання взяти під американський контроль Гренландію. Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова.

За його словами, пакет оборони становить "двозначну мільярдну суму" в кронах - щонайменше $1,5 млрд.

Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився 23 грудня, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.

"Гренландія, автономна територія Данії, є домом для великого космічного об'єкта США і є стратегічно важливою для США, адже лежить на найкоротшому маршруті до Європи. Острів має великі запаси корисних копалин та нафти", - йдеться в матеріалі.

Глава міноборони Данії підкреслив, що зазначений оборонний пакет дозволить придбати 2 нові інспекційні кораблі, 2 нові безпілотники дальнього радіуса дії та 2 додаткові команди собачих упряжок.

Водночас фінансування передбачає збільшення штату Арктичного командування в столиці Нуук і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії для обслуговування надзвукових винищувачів F-35.

"Ми недостатньо інвестували в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити нашу присутність", - додав Поульсен.

BBC зауважує, що міністр оборони не сказав точну суму пакета фінансування, однак данські медіа підрахували, що він становитиме близько 12-15 млрд крон.