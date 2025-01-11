Данія повідомила Трампу про готовність обговорення будь-яких його запитів щодо Гренландії, окрім приєднання до США, - Axios
Уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів в Гренландії
Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.
Зазначається, що уряд Данії прагне переконати Трампа, що його побоювання щодо безпеки можна вирішити без необхідності приєднання Гренландії до США. Для цього його радникам цього тижня були передані відповідні повідомлення.
За даними джерел, данська влада прагне уникнути публічного конфлікту з новою адміністрацією США та звернулася до команди Трампа із проханням уточнити, що саме новообраний президент мав на увазі у своїх останніх заявах.
У переданих повідомленнях данський уряд чітко заявив, що Гренландія "не продається", проте висловив готовність обговорити будь-які інші запити США щодо острова.
США вже мають військову базу в Гренландії та діючу угоду з Данією від 1951 року про захист острова, яка передбачає можливість збільшення американського військового контингенту.
Данські чиновники заявили, що розглядають можливість подальшого розширення інвестицій у військову інфраструктуру та оборонні можливості Гренландії у співпраці з місцевим урядом.
- 23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.
- Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.
- 8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.
- Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.
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