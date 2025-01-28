Франція почала обговорювати з Данією відправку військ до Гренландії, - глава МЗС Барро

Про це повідомив французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, передає Politico.

Він розповів, що Париж "почав обговорювати (розгортання військ) з Данією", однак зауважив: це не було бажанням Копенгагена.

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"Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Європейські кордони є суверенними, будь то північ, південь, схід і захід ... Ніхто не може дозволити собі возитися з нашими кордонами", - запевнив Барро.

Водночас він не вважає, що Штати вторгнуться на територію Гренландії, адже "люди не вторгаються на території ЄС".