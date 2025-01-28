Франція почала обговорювати з Данією відправку військ до Гренландії, - глава МЗС Барро
Франція почала обговорювати з Данією відправку своїх військ до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова
Про це повідомив французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, передає Politico.
Він розповів, що Париж "почав обговорювати (розгортання військ) з Данією", однак зауважив: це не було бажанням Копенгагена.
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"Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Європейські кордони є суверенними, будь то північ, південь, схід і захід ... Ніхто не може дозволити собі возитися з нашими кордонами", - запевнив Барро.
Водночас він не вважає, що Штати вторгнуться на територію Гренландії, адже "люди не вторгаються на території ЄС".
- Президент США Дональд Трамп під час недавньої телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.
- 26 січня Трамп висловив упевненість, що США зможуть отримати контроль над Гренландією, стверджуючи, що 57 тис. жителів острова хочуть бути частиною Сполучених Штатів.
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