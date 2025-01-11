Гренландія — це найбільший острів у світі

80% його території вкрито льодом. Але це не заважає острову бути джерелом цінних природних ресурсів. Серед них — великі родовища золота, срібла, міді та урану, який є основою для ядерної енергетики. Також узбережжя острова має потенціал для видобутку нафти та природного газу.

Останні триста років Гренландія була колонією Данії, Норвегії, а також обох країн водночас. При цьому на ній до сьогодні розташована військово-повітряна база США "Пітуффік", заснована там у часи Другої світової війни.

Адже будь-який острів — це авіаносець, який неможливо потопити. Тому острови завжди мають важливе військове значення для наддержав. Аналогічним "авіаносцем" для Великої Британії є, наприклад, острів Кіпр.

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Геополітична складова

Гренландія для Трампа є можливістю зміцнити присутність США в Арктиці, адже Росія та Китай активно посилюють свій вплив у цьому регіоні. Москва відновлює радянські об’єкти, а Китай планує прокласти "Полярний шовковий шлях" - новий торговельний маршрут від Китаю до Європи, який стає доступним через танення льодовиків.

У липні 2024 року Пентагон представив Арктичну стратегію, і контроль над Гренландією міг би стати ключовим елементом її реалізації.

Однак фізичний і територіальний контроль США над островом у сучасних реаліях є майже неможливим, оскільки будь-яка силова експансія може призвести до серйозного конфлікту із Данією як юридичним власником Гренландії. Заяви Трампа про "історичну покупку" радше виглядають як гучні слова.

Утім водночас і Гренландія не в захваті від своєї приналежності Данії. Наприклад, у 2008 році на референдумі 75% мешканців Гренландії проголосували за розширення автономії. І загалом жителі острова тяжіють до незалежності — вчергове про неї заявив прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде під час новорічної промови наприкінці 2024-го.

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Відтак США справді можуть посилити свою присутність на острові через інвестиції та дипломатію. Наприклад, візит сина Трампа на острів міг бути своєрідною розвідкою та "перевіркою ґрунту".

Купівля острова — тема не нова. Вперше США заявляли про такі плани ще у 1860-х. У той же період, коли купили в росіян Аляску. Вдруге такий запит американців був після Другої світової війни. Їм відмовили.

Військова складова

Справді великий інтерес для США у сенсі розташування острова становить і військовий інтерес до нього.

Усе — через ту ж таки авіабазу "Пітуффік" на півночі Гренландії. Вона має стратегічне значення для спостереження за ймовірними пусками Росією міжконтинентальних балістичних ракет. Це у разі, якщо РФ вирішить вдарити ними по США через Арктику.

У цьому ж контексті база була одним з основних елементів оборони США за часів холодної війни.

Тому Гренландія — це хоч і холодний, але з багатьох міркувань ласий шмат території. Тому-то Трамп його і хоче.

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Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик

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