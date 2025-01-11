Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Навіщо Трампу Гренландія?
OPINION

Навіщо Трампу Гренландія?

Василь Пехньо
11 січня, 2025 субота
18:02
Погляд Василь Пехньо

Важливість цього острова слід розглядати в різних площинах, щоб зрозуміти його стратегічне значення

Зміст

Гренландія — це найбільший острів у світі

80% його території вкрито льодом. Але це не заважає острову бути джерелом цінних природних ресурсів. Серед них — великі родовища золота, срібла, міді та урану, який є основою для ядерної енергетики. Також узбережжя острова має потенціал для видобутку нафти та природного газу.

Останні триста років Гренландія була колонією Данії, Норвегії, а також обох країн водночас. При цьому на ній до сьогодні розташована військово-повітряна база США "Пітуффік", заснована там у часи Другої світової війни.

Адже будь-який острів — це авіаносець, який неможливо потопити. Тому острови завжди мають важливе військове значення для наддержав. Аналогічним "авіаносцем" для Великої Британії є, наприклад, острів Кіпр. 

Читайте також: Про Канаду, США і заяви Трампа

Геополітична складова

Гренландія для Трампа є можливістю зміцнити присутність США в Арктиці, адже Росія та Китай активно посилюють свій вплив у цьому регіоні. Москва відновлює радянські об’єкти, а Китай планує прокласти "Полярний шовковий шлях" - новий торговельний маршрут від Китаю до Європи, який стає доступним через танення льодовиків.

У липні 2024 року Пентагон представив Арктичну стратегію, і контроль над Гренландією міг би стати ключовим елементом її реалізації.

Однак фізичний і територіальний контроль США над островом у сучасних реаліях є майже неможливим, оскільки будь-яка силова експансія може призвести до серйозного конфлікту із Данією як юридичним власником Гренландії. Заяви Трампа про "історичну покупку" радше виглядають як гучні слова.

Утім водночас і Гренландія не в захваті від своєї приналежності Данії. Наприклад, у 2008 році на референдумі 75% мешканців Гренландії проголосували за розширення автономії. І загалом жителі острова тяжіють до незалежності — вчергове про неї заявив прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде під час новорічної промови наприкінці 2024-го.

Читайте також: Трамп мав би забрати у Росії острів Врангеля

Відтак США справді можуть посилити свою присутність на острові через інвестиції та дипломатію. Наприклад, візит сина Трампа на острів міг бути своєрідною розвідкою та "перевіркою ґрунту".

Купівля острова — тема не нова. Вперше США заявляли про такі плани ще у 1860-х. У той же період, коли купили в росіян Аляску. Вдруге такий запит американців був після Другої світової війни. Їм відмовили.

Військова складова

Справді великий інтерес для США у сенсі розташування острова становить і військовий інтерес до нього. 

Усе — через ту ж таки авіабазу "Пітуффік" на півночі Гренландії. Вона має стратегічне значення для спостереження за ймовірними пусками Росією міжконтинентальних балістичних ракет. Це у разі, якщо РФ вирішить вдарити ними по США через Арктику.

У цьому ж контексті база була одним з основних елементів оборони США за часів холодної війни. 

Тому Гренландія — це хоч і холодний, але з багатьох міркувань ласий шмат території. Тому-то Трамп його і хоче.

Джерело

Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Росія
політика
Данія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+0.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 січня
18:55
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила дрони по території України: ситуація ввечері 11 січня
18:51
У Києві землю ботанічного саду Гришка передали під житлову забудову: як реагує цивільна та військова міська влада
18:40
Залізничний вокзал у Страсбурзі
На залізничному вокзалі у Страсбурзі потяг зійшов з рейок та врізався в інший: є постраждалі
18:40
Ексклюзив
Путін
Є три фундаментальні моменти щодо можливих комунікацій Путіна з Вашингтоном, - російський опозиційний експерт Морозов
18:31
Володимир Кара-Мурза
Звільнення усіх російських політв'язнів слід включити до імовірної угоди між Україною та РФ: пропозиція опозиціонера Кара-Мурзи
17:49
У Києві поліція затримала 23-річного чоловіка, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим
17:42
У Татарстані під час повітряної тривоги на одному з найбільших НПЗ "ТАНЕКО" відбувається евакуація співробітників
17:38
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Польський журналіст Сієрант оцінив шанси на перемогу кандидата у президенти Польщі Навроцького, який зробив резонансу заяву щодо України
17:30
Ексклюзив
Військову підтримку України з боку США буде продовжено, - дипломат Брайза
17:14
"Судовий контроль з Тетяною Шустровою": як за рік просунулась судова реформа в Україні
17:12
Данія
Данія повідомила Трампу про готовність обговорення будь-яких його запитів щодо Гренландії, окрім приєднання до США, - Axios
17:03
У Гришиному біля Покровська росіяни вбили цивільного та поранили п'ятьох в області
17:00
Огляд
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко може побитись з росіянином, а "Реал" готовий позбутись Луніна: головні новини українського спорту за тиждень
16:47
Молдова
Молдова працевлаштувала 1598 українських біженців
16:40
Огляд
ракета "Трембіта"
Москва під прицілом: що таке ракета "Трембіта" і чи зможе Україна створити найдешевший далекобійний снаряд у світі
16:37
Ексклюзив
нафта танкер
Удар по тіньовому танкерному флоту РФ: економіст Пендзин про новий санкційний пакет
16:28
війна з РФ, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 121 боєзіткнення, з них 56 – на Покровському напрямку
16:12
Литва прапор
Обіцяні Литвою БПЛА для України, які мали прибути наприкінці 2024 року, досі лежать на складах: влада звинувачує бюрократію
16:08
зниклі безвісти
Влітку 2024 року Росія вивезла понад 3 тис. дітей з ТОТ Херсонщини на "перевиховання"
16:03
OPINION
блог Сергій Таран
"Офіс простих рішень" Трампа припинив свою роботу, так і не відкрившись
16:01
Німеччина солдат армія
Німеччина створює дивізію тероборони: з якою метою
15:39
Ексклюзив
Без людей, сил та засобів нам ніяк не втримати Курахове, - майор запасу НГУ Гетьман
15:29
Оновлено
До Києва привезли полонених на Курщині двох бійців КНДР: що відомо
15:21
зима, мороз
У Великій Британії вперше за 15 років температура повітря знизилась до -18,7°C
14:52
Володимир Зеленський
"Нашим завданням є зробити 2025 рік рекордним щодо виробництва дронів", – Зеленський
14:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Бабах сильний був". Поблизу білоруського Гомеля вибухнув "шахед"
14:38
зима_кіт
Прохолодно і практично без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
14:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
Ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде у 2025 році, - російський опозиційний експерт Морозов
14:02
США Японія
На інавгурацію Трампа від Японії вирушить глава МЗС Івая, - Reuters
14:00
OPINION
блог Олександр Краєв
Полярності Трампа
13:58
терористи ХАМАС
ХАМАС погодився на компроміс з Ізраїлем, аби наблизитись до угоди про перемир'я, - ЗМІ
13:53
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
Трампу не надто важливі умови угоди між РФ та Україною щодо припинення війни, - дипломат Брайза
13:46
застосунок Дія
У Дії відновили доступ до свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені
13:27
ЗСУ
Відхід ЗСУ з Курщини спричинить наступ армії РФ на Україну із цього напрямку, - WP
13:23
Нестор Шуфрич
Суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження із СІЗО, - Гончаренко
13:04
На Одещині прикордонники затримали 11 чоловіків, які за 7-10 тисяч доларів хотіли втекти до Молдови
13:03
санкції проти Росії
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни в Україні, - ЗМІ
12:42
Таїсія Бабенко
"Боролась з раком понад рік": померла титулована українська футзалістка Таїсія Бабенко
12:35
Ексклюзив
На фото: військові
Питання Курахового залишається невирішеним: військовослужбовець Тимочко про дії росіян на напрямку
12:00
OPINION
Учімось жити й перемагати у звихнутому часі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV