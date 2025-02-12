Росіяни атакували Слов’янськ: загорівся автобус, пошкоджено будинки та підприємство
У середу, 12 лютого, російська окупаційна армія атакувала місто Слов’янськ Донецької області, внаслідок чого загорівся автобус. Також пошкоджено будинки та підприємство
Про це інформує ДСНС України.
"Внаслідок обстрілу загорівся автобус, вогонь швидко поширився на значну площу очерету. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу, площею 700 кв.м", - йдеться у повідомленні.
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше два приватні будинки та місцеве підприємство. Інформація про постраждалих не надходила.
- Раніше СБУ затримала 49-річного російського агента, який координував ворожі ракетно-бомбові удари по Слов'янську Донецької області та хотів утекти до Росії.
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