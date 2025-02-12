Росіяни атакували Слов’янськ: загорівся автобус, пошкоджено будинки та підприємство

Про це інформує ДСНС України.

"Внаслідок обстрілу загорівся автобус, вогонь швидко поширився на значну площу очерету. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу, площею 700 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше два приватні будинки та місцеве підприємство. Інформація про постраждалих не надходила.