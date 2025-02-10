Коригував удари окупантів по Словʼянську і хотів виїхати в РФ: СБУ затримала агента ГРУ

Про це повідомила Служба безпеки.

Зазначено, що ГРУ дистанційно завербувало 49-річного безробітного, який у прифронтовому Слов'янську й прилеглих територія відслідковував пункти базування Сил оборони, фіксуючи відповідні геолокації на гугл-картах.

Потім чоловік передавав зібрані дані месенджером давньому знайомому - бойовику окупаційних угруповань РФ, який працює на спецслужби окупантів з 2014 року.

"У разі виконання ворожого завдання окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію РФ. Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали зрадника в його власному помешканні. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що пріоритетними цілями ворога були укріпрайони та вогневі позиції артилерії ЗСУ, що тримають під вогневим контролем штурмові групи росіян на Сіверському напрямку.

Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь окупанта.

Затриманому оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.