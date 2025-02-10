Коригував удари окупантів по Словʼянську і хотів виїхати в РФ: СБУ затримала агента ГРУ
СБУ затримала 49-річного російського агента, який координував ворожі ракетно-бомбові удари по Словʼянську Донецької області та хотів утекти до Росії
Про це повідомила Служба безпеки.
Зазначено, що ГРУ дистанційно завербувало 49-річного безробітного, який у прифронтовому Слов'янську й прилеглих територія відслідковував пункти базування Сил оборони, фіксуючи відповідні геолокації на гугл-картах.
Потім чоловік передавав зібрані дані месенджером давньому знайомому - бойовику окупаційних угруповань РФ, який працює на спецслужби окупантів з 2014 року.
"У разі виконання ворожого завдання окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію РФ. Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали зрадника в його власному помешканні. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що пріоритетними цілями ворога були укріпрайони та вогневі позиції артилерії ЗСУ, що тримають під вогневим контролем штурмові групи росіян на Сіверському напрямку.
Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь окупанта.
Затриманому оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: СБУ
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Харкові затримали місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника – диякона Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Їх підозрюють у шпигуванні за Силами оборони на користь спецслужб РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе