"Всесвіт Любові": у Києві відкрили ретроспективну виставку мисткині Панченко, яка загинула внаслідок окупації Бучі

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Загалом на виставці зібрали сотні творчих експонатів Любові Панченко у різних жанрах, розповіла кураторка виставки, пані Олена.

"Це і ескізи, і студійні роботи студентські ще, і її акварельні замальовки з подорожі в Карпати. Там акварелі з серії "Кавказ". З Київщини. Її дипломна робота до "Тіней забутих предків". Її декоративні розписи, колажі. І, звичайно, також, її моделі одягу, бо її основна спеціальність – модельєр. Але так як вона була різножанровою художницею, і, в першу чергу, вона себе відчувала художницею, а не просто модельєром, який шиє і створює одяг, то для неї завжди було важливо не припиняти свою творчу роботу, створювати картини. Шиючи, наприклад, колекції одягу для Республіканського будинку моделей, які ніколи не доходили до масового виробництва, їх не пропускали за національну таку спрямованість, декор, лишалися обрізки, і вона їм знайшла отаке використання в колажах. Використовуючи тканину, як фарби, кольорові елементи", - зазначила пані Олена.

Фото: Катерина Галко/Еспресо

За словами директорки музею, Діани Попової, важливим було зібрати всі ці експонати, опрацювати їх і представити в цілому комплексі, аби показати самобутність української мисткині.

"Вона була не тільки неймовірною художницею, вона була художником-модельєром, вона створювала простір, вона створювала жіночий образ, вона його бачила в абсолютно інший спосіб. Вона робила колажі із тканини, вона працювала, створюючи одяг. І завжди вона це робила з Україною в серці. У неї було багато друзів з числа шістдесятників, і, очевидно, вона була просякнута цією любов’ю до України. і все, що вона творила протягом життя, вона творила задля того, щоб Україна була і існувала в її самобутності", - наголосила Діана Попова.

Фото: Катерина Галко/Еспресо

Відкриття виставки відвідав і колишній президент України Віктор Ющенко, який наголосив на важливості проведення подібних заходів.

"Це перший крок до того, як українське слово, українське мистецтво починає працювати на наше українське усвідомлення. Ми зараз непереможні, бо за нашими плечима – крила. Ці крила створив український дух. Оце одна із частин наповнення нашого духу", - зазначив він.