Священник УКЦ у Пенсильванії: Вірю, що Трамп ухвалить власне рішення підтримати Україну

Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.

"Я твердо вірю в це, і моя переконаність не змінюється, навіть попри заяви деяких з найвідданіших прихильників Трампа в його оточенні. Дехто з них не підтримує Україну. Наприклад, Такер Карлсон і Джей Ді Венс висловлювали думки, які явно не є корисними. Інші представники консервативних медіа також не проявляли особливої підтримки Україні", - сказав священник УКЦ.

Він розповів, що нещодавно слухав віцепрезидента США Майка Пенса, який так само переконаний, що Трамп буде корисним для України.

"Він не є радикальним ізоляціоністом, як деякі люди в його колі. Він вірить, що всі народи прагнуть процвітання і свободи, і саме цього він добивається. Україна - наш союзник, союзник у боротьбі за свободу, і я не вірю, що він залишить своїх союзників без підтримки", - зазначив Шарон.

Він висловив переконання, що Трамп сприйматиме відмову від союзника як прояв слабкості і ніколи не захоче повторити сценарій подій в Афганістані за часів експрезидента США Джо Байдена.

"Саме тому я вірю, що, попри вплив декого з його оточення, він ухвалить власне рішення підтримати Україну, дотримуватися Будапештського меморандуму і подати світові чіткий сигнал: якщо ви є другом Сполучених Штатів, то Сполучені Штати залишаться вашим вірним союзником", - наголосив американський священник.