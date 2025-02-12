Священник УКЦ у Пенсильванії: Вірю, що Трамп ухвалить власне рішення підтримати Україну
Священник Української католицької церкви у штаті Пенсильванія Джейсон Шарон вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп дійсно зможе сприяти припиненню російської війни проти України
Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.
"Я твердо вірю в це, і моя переконаність не змінюється, навіть попри заяви деяких з найвідданіших прихильників Трампа в його оточенні. Дехто з них не підтримує Україну. Наприклад, Такер Карлсон і Джей Ді Венс висловлювали думки, які явно не є корисними. Інші представники консервативних медіа також не проявляли особливої підтримки Україні", - сказав священник УКЦ.
Він розповів, що нещодавно слухав віцепрезидента США Майка Пенса, який так само переконаний, що Трамп буде корисним для України.
"Він не є радикальним ізоляціоністом, як деякі люди в його колі. Він вірить, що всі народи прагнуть процвітання і свободи, і саме цього він добивається. Україна - наш союзник, союзник у боротьбі за свободу, і я не вірю, що він залишить своїх союзників без підтримки", - зазначив Шарон.
Він висловив переконання, що Трамп сприйматиме відмову від союзника як прояв слабкості і ніколи не захоче повторити сценарій подій в Афганістані за часів експрезидента США Джо Байдена.
"Саме тому я вірю, що, попри вплив декого з його оточення, він ухвалить власне рішення підтримати Україну, дотримуватися Будапештського меморандуму і подати світові чіткий сигнал: якщо ви є другом Сполучених Штатів, то Сполучені Штати залишаться вашим вірним союзником", - наголосив американський священник.
- Водночас президент США Дональд Трамп припустив, що Україна "колись може стати російською". Він чекає на "віддачу від інвестицій завдяки допомозі США для України".
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