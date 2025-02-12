Трамп припускає, що Україна "колись може стати російською"

Про це повідомляє CNN.

Трамп обговорив зусилля своєї адміністрації припинити війну в інтерв’ю Fox News, яке вийшло в ефір у понеділок, перед зустріччю, запланованою на цей тиждень між його віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.

"Вони (Україна, - ред.) можуть домовитися, можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а колись вони можуть не бути росіянами", – сказав Трамп.

Він підкреслив, що він також хоче побачити віддачу від інвестицій завдяки допомозі США для України, знову висунувши ідею торгівлі українськими рідкоземельними мінералами.

"Значна частина України хоче стати Росією, і той факт, що вона вже стала Росією, є незаперечним", — сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на коментарі Трампа.

Трамп сказав, що його адміністрація досягла "величезного прогресу" у створенні основи для потенційних мирних переговорів з Росією та Україною. Він повторив свою зацікавленість отримати віддачу від допомоги США для Києва.

"У них є надзвичайно цінні землі з погляду рідкісних земель, з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були забезпечені. Я сказав їм, що хочу еквівалент, як-от 500 мільярдів доларів рідкоземельних елементів, і вони, по суті, погодилися це зробити, тож принаймні ми не почуваємося дурними. Інакше ми дурні. Я сказав їм, ми повинні щось отримати. Ми не можемо далі виплачувати ці гроші", – сказав він.

Народний депутат України Єгор Чернєв вважає, що повинна бути внутрішня дискусія щодо того, яким чином відбуватиметься можливий обмін українських корисних копалин на допомогу США.