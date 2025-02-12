Трамп припускає, що Україна "колись може стати російською"
Президент США Дональд Трамп припустив, що Україна "колись може стати російською". Він чекає на "віддачу від інвестицій завдяки допомозі США для України"
Про це повідомляє CNN.
Трамп обговорив зусилля своєї адміністрації припинити війну в інтерв’ю Fox News, яке вийшло в ефір у понеділок, перед зустріччю, запланованою на цей тиждень між його віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.
"Вони (Україна, - ред.) можуть домовитися, можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а колись вони можуть не бути росіянами", – сказав Трамп.
Він підкреслив, що він також хоче побачити віддачу від інвестицій завдяки допомозі США для України, знову висунувши ідею торгівлі українськими рідкоземельними мінералами.
"Значна частина України хоче стати Росією, і той факт, що вона вже стала Росією, є незаперечним", — сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на коментарі Трампа.
Трамп сказав, що його адміністрація досягла "величезного прогресу" у створенні основи для потенційних мирних переговорів з Росією та Україною. Він повторив свою зацікавленість отримати віддачу від допомоги США для Києва.
"У них є надзвичайно цінні землі з погляду рідкісних земель, з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були забезпечені. Я сказав їм, що хочу еквівалент, як-от 500 мільярдів доларів рідкоземельних елементів, і вони, по суті, погодилися це зробити, тож принаймні ми не почуваємося дурними. Інакше ми дурні. Я сказав їм, ми повинні щось отримати. Ми не можемо далі виплачувати ці гроші", – сказав він.
- Народний депутат України Єгор Чернєв вважає, що повинна бути внутрішня дискусія щодо того, яким чином відбуватиметься можливий обмін українських корисних копалин на допомогу США.
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