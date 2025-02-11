"З моїх джерел, не тільки Україна, але й РФ пропонує адміністрації Трампа угоди щодо використання певних корисних копалин": нардеп Чернєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз, коли ми говоримо про те, що Сполучені Штати хочуть зайти сюди в будь-якому вигляді. Ну, я маю на увазі, в тому числі це інвестиції, тому що це видобуток і, можливо, обробка цих матеріалів тут. А це в тому числі і робочі місця. Я думаю, що це потрібно розглядати, тому що в нас, по-перше, іншого виходу немає. Ми розуміємо, що президент Трамп більш практичний, прагматичний, і він вже оголосив про те, що так, ми можемо обмінювати допомогу Сполучених Штатів на видобуток таких корисних копалин.

Але з іншого боку, дійсно, має бути все ж таки внутрішня дискусія, яким чином це відбувається. Як, хто буде співпрацювати з українського боку. Як це буде взагалі, як буде виглядати обмін, хто буде оцінювати ці копалини, і хто буде оцінювати, звісно, американську допомогу, і як вона буде конвертуватися, якщо це прямий обмін", - сказав він.

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Єгор Чернєв зауважив, що за даними з його джерел, окрім України, Росія також пропонувала адміністрації Дональда Трампа свої корисні копалини.

"Хоча, якщо ви пам'ятаєте, в Плані перемоги президента Зеленського, одним з пунктів був якраз таки доступ до цих копалин і разом зі Сполученими Штатами видобуток, виробництво, обробка, ну, і використання цих копалин. І, чесно кажучи, моє бачення те, що нададуться ліцензії, і буде спільний видобуток і спільне використання цих корисних копалин. Я поки що не розумію деталей цієї пропозиції від президента Трампа, але я вам скажу, що з моїх джерел не тільки Україна, але і Російська Федерація пропонувала і пропонує адміністрації Трампа, американцям, угоди щодо використання певних корисних копалин", - розповів він.

За словами нардепа, дуже показово, що перемовини стосовно використання копалин ведуться саме з Україно.

"Ну, і звісно, що ми розуміємо, що Російська Федерація має більше запасів, і вони хочуть зняти санкції, вони хочуть повернутись до нормальної співпраці зі Сполученими Штатами і в тому числі пропонується, скажімо так, робота, співпраця в цьому питанні. Тому і дуже показово, що саме з нами зараз ведуться перемовини по цьому напрямку, хоча наші корисні копалини набагато менші, ніж умовно Російської Федерації, з якою просто досягти Сполученим Штатам якогось миру і далі поновити співпрацю і використовувати їхні дешеві енергоресурси і так далі. Тобто я вважаю, що напрямок роботи правильний, але дуже багато залежить від деталей, як це буде і може бути реалізовано", - додав Єгор Чернєв.

Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.