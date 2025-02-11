"З моїх джерел, не тільки Україна, але й РФ пропонує адміністрації Трампа угоди щодо використання певних корисних копалин": нардеп Чернєв
Народний депутат України Єгор Чернєв вважає, що повинна бути внутрішня дискусія щодо того, яким чином відбуватиметься можливий обмін українських корисних копалин на допомогу США
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Зараз, коли ми говоримо про те, що Сполучені Штати хочуть зайти сюди в будь-якому вигляді. Ну, я маю на увазі, в тому числі це інвестиції, тому що це видобуток і, можливо, обробка цих матеріалів тут. А це в тому числі і робочі місця. Я думаю, що це потрібно розглядати, тому що в нас, по-перше, іншого виходу немає. Ми розуміємо, що президент Трамп більш практичний, прагматичний, і він вже оголосив про те, що так, ми можемо обмінювати допомогу Сполучених Штатів на видобуток таких корисних копалин.
Але з іншого боку, дійсно, має бути все ж таки внутрішня дискусія, яким чином це відбувається. Як, хто буде співпрацювати з українського боку. Як це буде взагалі, як буде виглядати обмін, хто буде оцінювати ці копалини, і хто буде оцінювати, звісно, американську допомогу, і як вона буде конвертуватися, якщо це прямий обмін", - сказав він.
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Єгор Чернєв зауважив, що за даними з його джерел, окрім України, Росія також пропонувала адміністрації Дональда Трампа свої корисні копалини.
"Хоча, якщо ви пам'ятаєте, в Плані перемоги президента Зеленського, одним з пунктів був якраз таки доступ до цих копалин і разом зі Сполученими Штатами видобуток, виробництво, обробка, ну, і використання цих копалин. І, чесно кажучи, моє бачення те, що нададуться ліцензії, і буде спільний видобуток і спільне використання цих корисних копалин. Я поки що не розумію деталей цієї пропозиції від президента Трампа, але я вам скажу, що з моїх джерел не тільки Україна, але і Російська Федерація пропонувала і пропонує адміністрації Трампа, американцям, угоди щодо використання певних корисних копалин", - розповів він.
За словами нардепа, дуже показово, що перемовини стосовно використання копалин ведуться саме з Україно.
"Ну, і звісно, що ми розуміємо, що Російська Федерація має більше запасів, і вони хочуть зняти санкції, вони хочуть повернутись до нормальної співпраці зі Сполученими Штатами і в тому числі пропонується, скажімо так, робота, співпраця в цьому питанні. Тому і дуже показово, що саме з нами зараз ведуться перемовини по цьому напрямку, хоча наші корисні копалини набагато менші, ніж умовно Російської Федерації, з якою просто досягти Сполученим Штатам якогось миру і далі поновити співпрацю і використовувати їхні дешеві енергоресурси і так далі. Тобто я вважаю, що напрямок роботи правильний, але дуже багато залежить від деталей, як це буде і може бути реалізовано", - додав Єгор Чернєв.
Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо
Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що така заява президента США була зроблена для американської аудиторії.
Президент Володимир Зеленський згодом висловив готовність укласти угоду про обмін українських корисних копалин на військову допомогу США. Водночас президент наголосив: Київ не прагне віддавати свої природні ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для розвитку країн.
11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати Вашингтону свої корисні копалини на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.
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