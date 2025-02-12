Росіяни тренують північнокорейських солдатів, що вижили, для поповнення військ: DeepState про ситуацію на Курщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Північнокорейських солдатів відвели, але частина все ще бере участь у штурмових діях. Це нагадує ситуацію, коли ПВК Вагнера вивели: вони одразу почали перепідписувати контракти і залучати частину знову. Тут щось схоже. Північнокорейські солдати досі залучені, але не в такій кількості. З того, що нам відомо, зараз вони готують тих, хто вижив, і на Курщину вирушає поповнення. Вони хочуть проводити наступні штурмові дії більш організовано, адже вже мають, на жаль, досвід. Отже, північнокорейці є на фронті, але не в такій кількості", - пояснив Микула.

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState також додав, що на Курщині ворог продовжує штурмові дії в напрямку населеного пункту Свердліково, де досяг певного успіху. Противник закріпився в північній частині цього населеного пункту та проводить зачистку в напрямку сходу й півдня.

"Також ворог мав успіхи в Ніколаєво-Дар'їно, де витіснив Сили оборони фактично за межі населеного пункту. І зараз ворог зберігає активну присутність у цьому районі. Крім того, останні зусилля противника були спрямовані на штурмові дії в районі Мала Локня. Тут задум противника зрозумілий і очевидний - відрізати ЗСУ, які перебувають у Погребках", - зауважив Микула.