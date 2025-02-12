Росіяни тренують північнокорейських солдатів, що вижили, для поповнення військ: DeepState про ситуацію на Курщині
Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що росіяни відвели північнокорейських солдатів, але частина з них все ще бере участь у штурмових діях на Курщині
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Північнокорейських солдатів відвели, але частина все ще бере участь у штурмових діях. Це нагадує ситуацію, коли ПВК Вагнера вивели: вони одразу почали перепідписувати контракти і залучати частину знову. Тут щось схоже. Північнокорейські солдати досі залучені, але не в такій кількості. З того, що нам відомо, зараз вони готують тих, хто вижив, і на Курщину вирушає поповнення. Вони хочуть проводити наступні штурмові дії більш організовано, адже вже мають, на жаль, досвід. Отже, північнокорейці є на фронті, але не в такій кількості", - пояснив Микула.
Співзасновник та аналітик проєкту DeepState також додав, що на Курщині ворог продовжує штурмові дії в напрямку населеного пункту Свердліково, де досяг певного успіху. Противник закріпився в північній частині цього населеного пункту та проводить зачистку в напрямку сходу й півдня.
"Також ворог мав успіхи в Ніколаєво-Дар'їно, де витіснив Сили оборони фактично за межі населеного пункту. І зараз ворог зберігає активну присутність у цьому районі. Крім того, останні зусилля противника були спрямовані на штурмові дії в районі Мала Локня. Тут задум противника зрозумілий і очевидний - відрізати ЗСУ, які перебувають у Погребках", - зауважив Микула.
- У Росії заявили, що відправляють досвідчених військовослужбовців до Північної Кореї нібито на лікування. Аналітики припускають, що окупанти можуть їздити до КНДР для обміну військовим досвідом.
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