Росія під виглядом лікування відправляє солдатів до КНДР для обміну досвідом, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив, що Росія відправила "сотні" поранених солдатів до Північної Кореї на реабілітацію та лікування. За його словами, КНДР буцімто відмовилася від пропозиції Росії виплатити фінансову компенсацію за медичне обслуговування, харчування та інші витрати, пов'язані з перебуванням росіян у країні.

"Російське військове командування, за повідомленнями, відправляло поранених назад у штурмові групи без лікування, що демонструє загальну зневагу до здоров'я солдатів у російській армії і ставить під сумнів офіційні заяви Росії про відправку російських солдатів на лікування за кордон, зокрема до Північної Кореї", - кажуть аналітики.

Зазначається, що перебування досвідчених військових у КНДР дозволить їм співпрацювати з північнокорейськими збройними силами й розповсюджувати досвід, набутий під час війни в Україні.