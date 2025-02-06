КНДР використовує Україну як поле бою для покращення точності своїх ракет, - Reuters
Північна Корея успішно використовує війну в Україні для випробування своїх ракетних технологій - точність балістичних ракет КНДР значно покращилась
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Протягом останніх кількох тижнів російські війська випустили по території України щонайменше 20 північнокорейських ракет. Вони були до 50 - 100 метрів точнішими, ніж ракети, запущені протягом минулого року.
Експерт з питань озброєнь з сеульського Інституту політичних досліджень "Асан" Ян Ук заявив, що таке вдосконалення ракетного потенціалу Північної Кореї має тривожні наслідки для Південної Кореї, Японії і Сполучених Штатів.
"Військові програми Північної Кореї стрімко розвиваються в останні роки, включаючи ракети малої та середньої дальності, які, як заявляє Пхеньян, можуть бути оснащені ядерними боєголовками", - пише агенство й додає, що до початку російського вторгнення в Україну КНДР не мала можливості випробовувати свою зброю.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що цьогоріч Північна Корея ймовірно відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, а також артилерійські системи.
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