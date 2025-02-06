КНДР використовує Україну як поле бою для покращення точності своїх ракет, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Протягом останніх кількох тижнів російські війська випустили по території України щонайменше 20 північнокорейських ракет. Вони були до 50 - 100 метрів точнішими, ніж ракети, запущені протягом минулого року.

Експерт з питань озброєнь з сеульського Інституту політичних досліджень "Асан" Ян Ук заявив, що таке вдосконалення ракетного потенціалу Північної Кореї має тривожні наслідки для Південної Кореї, Японії і Сполучених Штатів.

"Військові програми Північної Кореї стрімко розвиваються в останні роки, включаючи ракети малої та середньої дальності, які, як заявляє Пхеньян, можуть бути оснащені ядерними боєголовками", - пише агенство й додає, що до початку російського вторгнення в Україну КНДР не мала можливості випробовувати свою зброю.