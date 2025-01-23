Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією КНДР у 2025 році ймовірно надасть РФ ще 150 балістичних ракет KN-23 та засоби артилерії, – Буданов

КНДР у 2025 році ймовірно надасть РФ ще 150 балістичних ракет KN-23 та засоби артилерії, – Буданов

Юлія Лаврук
23 січня, 2025 четвер
11:56
Війна з Росією KN-23

Цьогоріч Північна Корея ймовірно відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, а також артилерійські системи

Зміст

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone.

Буданов розповів, що у 2024 році КНДР передала Росії 148 балістичних ракет малої дальності KN-23, якими РФ атакує Україну з Курської та Брянської областей. Цьогоріч Північна Корея планує відправити Москві ще 150 таких ракет.

Читайте також: Точково не вражає, тероризує цивільних: що таке KN-23 – північнокорейська ракета, якою РФ активно обстрілює українські міста

Крім того, за останні три місяці КНДР надала Росії приблизно 120 самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" калібром 170 мм і 120 реактивних систем залпового вогню М-1991 калібром 240 мм. За словами очільника ГУР, в майбутньому Пхеньян ймовірно відправить росіянам щонайменше таку ж кількість цієї техніки.

Буданов також сказав, що йому точно невідомо, скільки нових військ КНДР може прибути до РФ і коли. Однак він зазначив, що "ми не очікуємо побачити багато нових наземних бойових підрозділів".

  • Раніше представник Пентагону розповів виданню The New York Times, що Північна Корея протягом двох місяців може відправити підкріплення в Курську область для війни РФ проти України.
Теги:
Новини
Україна
КНДР
зброя
російська армія
окупанти
ГУР
Кирило Буданов
Читайте також:
ВЛК_військовий квиток
Автор Марія Науменко
21 січня, 2025 вiвторок
Роздрукований військово-обліковий документ підтверджувати в ТЦК не потрібно, - Мінцифри
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.88
    Купівля 41.88
    Продаж 42.39
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 січня
12:02
Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська, є поранені
12:01
OPINION
Ультиматум Трампа слід читати після "але"
11:51
Таїланд, одностатеві шлюби
У Таїланді набув чинності закон про одностатеві шлюби: сотні пар одружуються по всій країні
11:25
Огляд
міжнародний огляд
Російська економіка перегріта війною, і Трамп буде тиснути цим на Путіна, щоб досягти угоди. Акценти світових ЗМІ 23 січня
10:53
Росіяни зводять укріплення, бліндажі та окопи на пляжах поблизу Євпаторії, - Атеш
10:51
Оновлено
У Києві військовий, якого підозрюють у СЗЧ, напав з ножем на працівника ДБР: йому загрожує довічне ув'язнення
10:50
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Ідея Трампа про врегулювання війни за 100 днів виглядає як подарунок Путіну, - військовий оглядач Пехньо
10:25
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Нічна атака БПЛА та ракетами: у Запоріжжі є загиблий, серед 31 постраждалого є 2-місячна дитина
10:24
Готували підрив поліцейських, які мали приїхати на виклик: у Житомирі затримали агентів РФ
10:15
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
ГУР і МЗС провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів
10:09
ППО
Українська ППО знищила 57 дронів, 27 не досягли цілей
10:08
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус: Росія може напасти на країни НАТО в 2029-2030 роках
10:03
OPINION
блог Тетяна Чорновол
Чому не воює еліта? Бо вибрали антиеліту
10:00
Партнерський матеріал
кредитна картка, кредит
Мікрокредити для українців за кордоном: експерт розповів, як скористатися послугою
09:54
На фото: Іван Клименко
Євробачення-2025: співавтор "Стефанії" Іван Клименко створив пісню для учасника нацвідбору в Ірландії Adgy
09:45
Володимир Зеленський в Давосі
"Все йде, як іде": Зеленський прокоментував можливість скорочення підтримки від США
09:42
Зберігання та продаж нелегальної зброї: по всій країні проводять понад тисячу одночасних обшуків
09:05
Микола Точицький
Бракує сховищ в Україні: артефакти з прифронтових музеїв зберігають, вивозячи за кордон
08:58
Оновлено
Христя Фріланд
Христя Фріланд подала документи для висування на голову Ліберальної партії та прем'єрку Канади
08:57
Ексклюзив
Фортифікації, зуби дракона
"Донецькі гори неприступні, достатньо було обладнати їх фортифікаціями": депутат міськради Дружківки про підготовку ліній оборони на Донеччині
08:52
Дональд Трамп
Трамп зажадав вибачень від єпископки, яка після інавгурації попросила про милосердя до наляканих його приходом до влади
08:25
росія, санкції
За час масштабної війни Канада заморозила понад $350 млн російських активів
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 115 боєзіткнень: Сили оборони відбили 62 атаки на Покровському напрямку
08:10
Державне бюро розслідувань ДБР
ДБР передало до суду справу так званого "генерального прокурора ЛНР"
08:02
OPINION
Трамп — Путін: сподіватися на "хімію" - марна справа в політиці
07:49
Капітолій (Вашингтон)
"Було би ляпасом верховенству права": причетна до штурму Капітолію відмовилася від помилування Трампом
07:43
Юваль Рафаель
На Євробаченні-2025 Ізраїль представить дівчина, яка пережила напад ХАМАСу під час фестивалю 7 жовтня 2023 року
07:25
Міністерство оборони України
Міноборони не погодило продовження контракту з очільницею АОЗ Безруковою, підтримане наглядовою радою
07:25
Інфографіка
знищена російська техніка
Втрати РФ за добу в Україні: 1340 окупантів, 6 танків і 72 безпілотники
07:09
Ярослав Железняк
"Набуває неприпустимих форм": фракція "Голос" заявила про масове переслідування та дискредитацію військових
07:04
OPINION
Спроба Трампа звернутися до здорового глузду Путіна не має шансів на успіх
06:47
на фото Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла заявила про мільйонні премії генералітету ЗСУ, командувач ВМС Неїжпапа відреагував
06:21
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський: серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США
03:46
Панама звернулася до ООН через заяви Трампа щодо Панамського каналу
03:08
На Київщині у матері викрали однорічну дитину за вигадані борги: зловмисників затримали
02:38
Ємен, хусити
Трамп визнав хуситів іноземною терористичною організацією
01:55
діти
Оксфордський словник назвав найпопулярніше сленгове і дитяче слово 2024 року
01:11
TikTok
Компанія ByteDance піде на угоду, щоб уникнути заборони TikTok у США
01:06
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити звільнили екіпаж судна, захопленого 2023 року. Серед звільнених – українці
00:49
Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV