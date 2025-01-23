КНДР у 2025 році ймовірно надасть РФ ще 150 балістичних ракет KN-23 та засоби артилерії, – Буданов

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone.

Буданов розповів, що у 2024 році КНДР передала Росії 148 балістичних ракет малої дальності KN-23, якими РФ атакує Україну з Курської та Брянської областей. Цьогоріч Північна Корея планує відправити Москві ще 150 таких ракет.

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Крім того, за останні три місяці КНДР надала Росії приблизно 120 самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" калібром 170 мм і 120 реактивних систем залпового вогню М-1991 калібром 240 мм. За словами очільника ГУР, в майбутньому Пхеньян ймовірно відправить росіянам щонайменше таку ж кількість цієї техніки.

Буданов також сказав, що йому точно невідомо, скільки нових військ КНДР може прибути до РФ і коли. Однак він зазначив, що "ми не очікуємо побачити багато нових наземних бойових підрозділів".