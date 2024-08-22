Точково не вражає, тероризує цивільних: що таке KN-23 – північнокорейська ракета, якою РФ активно обстрілює українські міста

Що таке Hwasong-11Ga

KN-23 – це позначення твердопаливної тактичної балістичної ракети виробництва КНДР. Так ракету назвали на Заході, за матеріалами розвідки. Офіційна назва ракети – Hwasong-11Ga. Фактично KN-23 є північнокорейською копією російського "Іскандера" і саме через це його ще інколи називають "Кімскандером" ("іскандером від Кіма").

На вигляд KN-23 схожа на "Іскандер", хоч має більші від нього габарити, та південнокорейську Hyunmoo-2B. Як і російський прототип, має квазібалістичну траєкторію, тобто після досягнення висоти в 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями. Одна з відмінностей: діаметр хвостової частини північнокорейської ракети становить 110 см, а в "Іскандера" – на 15 см менший.

Вперше ці ракети були показані на параді 8 лютого 2018 р. На той момент це, імовірніше, були макети. Перша реальна презентація KN-23 відбулась через рік, у лютому 2019 року. Також відомо, що у 2021 році КНДР провела результативні випробування KN-23 з пускової установки на залізничному ходу. Оглядачі Defense Express вважають, що північнокорейська копія "Іскандера" має в чомусь кращі характеристики, аніж російський "оригінал" – зокрема в тому, що стосується дальності польоту та співвідношення бойової частини до загальної маси ракети.

Фото: missilethreat.csis

Бойова частина, яку оцінюють у 500 кг, може бути звичайна (унітарною чи касетна) або ядерна. Дальність польоту оцінювали спочатку у 450 км із бойовою частиною у пів тонни й 690 км з легшою БЧ. На початку 2024 року аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) заявили про нібито підтверджену дальність пуску аж до 900 кілометрів. Вони стверджують, що цю дальність KN-23 показали під час випробувань у червні 2023 року. Тоді, пише IISS, було відстріляно дві ракети, одна з яких пролетіла 900 км, а інша – 850 км.

Технічні характеристики KN-23

Довжина – 7,5 м,

Діаметр – 0,95 м,

Загальна маса – 3,4 т,

Бойова частина – 500 кг,

Дальність польоту – за різними даними 690-900 км,

Відхилення – 100-200 м, залежно від системи наведення,

Вартість – до $3 млн за одиницю.

Застосування ракет із КНДР в Україні

Перше використання північнокорейських ракет російськими загарбниками в Україні датоване груднем 2023 року. 2 січня ракетами KN-23 вдарили по Харкову. Тоді британська незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) установила, що зроблено це було ракетою, виготовленою в Північній Кореї. Так співробітники CAR виявили на барометрі ракети етикетку з рукописним корейським ієрогліфом "ㅈ". Факт удару зброєю із КНДР по Україні підтвердили й в ООН.

Тоді ж, у січні 2024-го аналітики IISS вказували, що росіяни, крім кількох десятків балістичних ракет, отримали від Північної Кореї кілька мобільних пускових установок та інших "машин підтримки", необхідних для проведення ракетних ударів.Українські військові експерти наголошували, що це вказує на непристосованість штатних пускових установок "Іскандера" до ракет із КНДР.

Обстріли північнокорейськими ракетами були зафіксовані й в лютому. 8 лютого, за даними Донецької обласної прокуратури, північнокорейськими балістичними ракетами обстріляли місто Селидове на Донеччині. Велика вирва під Києвом також утворилася 15 лютого через вибух ракети KN-23, припустив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Велика вирва під Києвом, ймовірно, утворилася від бойової частини північнокорейської ракети KN-23. Відбулося не перше використання Росією цих північнокорейських ракет. Комплекси Patriot і SAMP/T збивають ці ракети, але є питання, наскільки масово надалі Північна Корея буде передавати такі озброєння РФ. Тому, що раніше американська розвідка говорила про те, що передано біля 10 пускових і певну кількість ракет", – зазначив експерт в етері телеканалу "Еспресо".

Фото: gettyimages

Всього за зиму, стверджували в Офісі генерального прокурора, росіяни випустили пів сотні північнокорейських ракет. Саме стільки, за оцінкою розвідки, Росія отримала від КНДР у першій партії. Загалом унаслідок зимових обстрілів північнокорейськими ракетами Росією території України загинули 24 людини, ще 115 дістали поранення.

Після 27 лютого тривалий час KN-23 в Україні не використовували – аж до липня. У серпні було зафіксовано низку обстрілів "кімскандерами": 31 липня було зафіксовано пуск ракети в напрямку Білої Церкви, 5 серпня уламки з північнокорейським маркуванням виявили під Києвом, а 11 серпня північнокорейська ракета зруйнувала помешкання цивільних громадян на Київщині, внаслідок чого загинули батько та 4-річний син, а ще троє людей отримали поранення. У Defense Express наголосили, що після паузи в 5 місяців РФ відновила та поступово нарощує використання балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні.

Як і з чого виготовляють KN-23

КНДР виготовляє копії "Іскандерів" завдяки давній тісній співпраці з росіянами. Так Москва передала Північній Кореї матеріали та документацію на виробництво ракет KN-23. Українські фахівці, вивчивши уламки ракет KN-23, виявили, що для виготовлення ракет використовували сировину та технічну документацію, отриману від Росії. Зокрема британський Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) зафіксував російські технологічні рішення при виробництві маршового двигуна до KN-23, маркування, нанесене за російськими стандартами та використання російської сталі для виготовлення паливного бака маршового ступеня ракети, а також вольфрамового сплаву російської марки у газодинамічних рулях ракети.

А от що стосується електроніки, то бл. 75% компонентів тут виготовлені в США. Аналітики Conflict Armament Research (CAR) визначили, що балістична ракета з КНДР, запущена російськими військовими по Харкову в січні 2024 року, містить понад 290 електронних компонентів іноземного виробництва. Слідчі CAR виявили, що багато цих компонентів виготовлені компаніями, що базуються в США, ба більше – чимало з них виготовили впродовж трьох останніх років.

KN-23

CAR ідентифікував 26 компаній зі штаб-квартирами у восьми юрисдикціях (Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Сінгапур, Швейцарія, Тайвань і Сполучені Штати), які пов’язані з виробництвом цих компонентів. Компоненти обійшли санкції завдяки тому, що їх ввозили як цивільну електроніку.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припускає, що КНДР виготовляє ці ракети спеціально на замовлення РФ.

"Для них (КНДР – ред.) дуже престижно, що сама Росія, начебто потужна країна, звертається до Північної Кореї по допомогу. Ще 20 років тому таке взагалі було важко уявити. Але одержимість ідеєю війни проти України у Путіна, у кремлівської влади сильніша, ніж будь-які раціональні розрахунки. Я не здивуюся, що ці ракети й коштувати можуть удвічі дорожче, ніж "Іскандери", – зазначив експерт.

До слова, Forbes оцінює вартість KN-23 у стільки ж, як і вартість ракети "Іскандер" – у 3 млн доларів США.

Вибухають у повітрі, використовуються для терору

Однією з особливостей застосування північнокорейських ракет в Україні є те, що вони постійно вибухають на шляху до цілі. За інформацією Офісу генерального прокурора України, майже половина ракет, виготовлених у КНДР, які Росія запускала по Україні, вибухнули в повітрі.

Ще одним недоліком KN-23 є вкрай низька точність ракет.

Уламки північнокорейської ракети KN-23 після російського ракетного обстрілу у Харкові. Фото: Conflict Armament Research

"Колове імовірне відхилення становить, за оцінками експертів, близько 100 м з використанням супутникової системи й 200 м – лише з інерційною системою. Тобто KN-23 точкові цілі вражати нездатна, а ось для терору проти мирних міст – цілком годиться", – йдеться в матеріалі Армія-Inform. Найкраще ракети годяться для ураження неукріплених цілей на поверхні – наприклад житлових будинків. При точності у 200 метрів Hwasong-11 найбільшої шкоди завдає саме цивільному населенню.

Аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) зазначили, що попри всі технічні недоліки, північнокорейські ракети в розпорядженні РФ несуть значну загрозу для України. Адже протидіяти їм може вкрай мала кількість західних ЗРК Patriot та SAMP/T в розпорядженні ЗСУ.