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Аналітика

Росія у вогні: Сили оборони України завдали наймасштабнішого удару по російській території. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
14 січня, 2025 вiвторок
20:30
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

14 січня Україна завдала чергового далекобійного удару по території Російської Федерації. Цю комплексну атаку з використанням ракет та далекобійних БПЛА можна вважати найбільш масовою та результативною. Удари Сил оборони по території РФ були і будуть скеровані на зменшення можливостей Росії виробляти зброю для війни проти України

Зміст

14 січня Україна завдала комбінованого далекобійного удару по території РФ

Сьогодні у ніч 14 січня Сили оборони України завдали чергового далекобійного удару по території Російської Федерації. Цю комплексну атаку з використанням ракет та далекобійних БПЛА можна вважати найбільш масовою та результативною. Зараз росіяни бідкаються, що Україна запустила понад 200 дронів, які були зафіксовані у 12 регіонах РФ. Насправді кількість могла бути й більшою. Головною ціллю цієї атаки став Брянський хімічний завод, який розташований за 12 км від самого Брянська, а від лінії фронту відстань до цього підприємства становить понад 120 км. Цей завод виробляє порох, вибухівку, компоненти для ракетного палива та боєприпаси до артилерії. Фактично це була вкрай важлива ціль. З 2023 року це була вже шоста атака на цей завод, оскільки площа підприємства дуже велика.

Також у Брянську, як повідомляє російська влада, уламками ракет було пошкоджено підприємство "Кремній Ел". Це одне із найбільших російських підприємств з виробництва електроніки для військових цілей. Враховуючи відстань до кордону, для атаки могли бути використані ракети Atacms та Storm Shadow, втім, конкретний перелік залучених засобів є невідомим. 

Хоча командування Сил безпілотних систем ЗСУ повідомило, що ця операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Тобто перераховані всі компоненти, які забезпечили ефективну операцію. Зокрема, дрони відвертали увагу протиповітряної оборони противника, потім вони відкрили шлях для ракет, які власне і вразили основні цілі, а БПЛА дальньої дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру. Крім Брянської області, було завдано удару по Саратовській області, зокрема по Саратовському нафтопереробному заводу, повторного удару знову Сили оборони завдали по нафтобазі в Енгельсі. Очевидці також чули вибухи в Казані та в інших областях Російської Федерації.

Отже, всі ці удари Сил оборони України по території РФ були скеровані на зменшення можливостей Росії виробляти зброю. Медійно такі удари демонструють неспроможність та слабкість Росії гарантувати безпеку своєї критичної інфраструктури. Такі удари є психологічним фактором для впливу на населення країни-агресора та українських партнерів, яким потрібно більше сміливості. Україні потрібно більше зброї, що дозволить послабити РФ ще більше.

Український БПЛА ACS-3: від розвідки до повного циклу дій на полі бою

Фахівець у сфері безпілотних авіаційних комплексів, керівник відділу експлуатації компанії Skyeton Олексій "Бульдозер" розповів, що бойове застосування розвідувального БПЛА ACS-3 дозволяє максимально точно та з першого разу вразити ціль. Олексій, коментуючи відео, на якому чудово видно роботу БПЛА, наголосив, що деталі операцій з використанням засобу він розголошувати не може, втім, такі операції є прикладом конкретного симбіозу та синергії між підрозділами. Зокрема, коли вони отримують інформацію, опрацьовують її й з високою точністю забезпечують результат. Олексій розповів, що є певний вид боєприпасу, який працює з лазерним підсвітлювачем на БПЛА ACS-3. Шляхом такої взаємодії й вдається досягти досить точних результатів.

Олексій "Бульдозер" повідомив, що розвідувальний БПЛА ACS-3 використовується українськими військовими вже більш ніж 3 роки. Зараз цей безпілотник набув популярності через високу точність дії. Розвідувальний БПЛА ACS-3 може виконувати різні завдання на полі бою. Спочатку безпілотник використовували для розвідки, сьогодні БПЛА має змогу завершувати розвідку власними засобами ураження. Зокрема, баражуючими боєприпасами та додатковими обладнаннями у вигляді FPV-дронів. Фактично, як наголосив Олексій, БПЛА ACS-3 сьогодні може знаходити ціль, підтверджувати її та знищувати.

Олексій “Бульдозер” наголосив, що війна задає тренди та вектори розвитку для виробників щодо засобів ведення цієї війни. Зокрема, за словами Олексія, БПЛА ACS-3 довелось модернізувати й зробити більш стійким до засобів РЕБ. Також за період активного застосування БПЛА був модернізований для застосування повного циклу дій - від розвідки до ураження. Також конструкцію БПЛА вдосконалювали для того, щоб засіб міг ефективно працювати за будь-яких погодних умов. Олексій зауважив, що безпілотну систему ACS-3 постійно вдосконалюють відповідно до запитів та змін на полі бою.

Безпека оператора - пріоритет на лінії фронту

Також, як наголосив Олексій, сьогодні обовʼязковим порядком дій запуску безпілотника є максимальна віддаленість оператора від точки запуску БПЛА. Через те, що ворог став більш активним і намагається все далі залітати вглиб тилових територій від лінії фронту, варіант, коли у двох членів екіпажу є можливість швидко виїхати й запустити БПЛА на відстані, а оператор перехоплює керування дроном, став системою. Олексій зауважив, що вони максимально мінімізують демаскуючі фактори, які можуть видати оператора дрона на позиції, оскільки, ворог найкраще бачить зліт та приземлення безпілотних систем.

Більш детально Олексій розповів про тактико-технічні характеристики БПЛА ACS-3. Вага БПЛА становить 23 кг, з яких трішки менше половини - це обсяг палива. Система здатна перебувати у повітрі до 20 годин без дозаправлення. Тому обʼєм палива залежить від завдань, які безпосередньо виконує БПЛА. Максимальна висота польоту становить 5 км. Втім, внаслідок зміни ешелонів БПЛА здатний виконувати різні завдання. Якщо на окремій ділянці фронту відомо про ворожі системи ППО та РЕБ, БПЛА ACS-3 може піднятись вище 5 км для того, щоб не потрапити під дію ворожої протиповітряної оборони. Також БПЛА ACS-3 оснащений радаром, який може працювати за несприятливих погодних умов. Фактично завдяки такому радару вдається відфотографувати ділянку фронту через хмари.

Олексій "Бульдозер" також поділився щодо планів та стратегії компанії Skyeton. За його словами, підприємство має чітку стратегію і діє покроково. Він наголосив, що виробництво має великий потенціал і робота ведеться над тим, щоб з кожним роком заповнювати його та виходити на більші обсяги виробництва. Також Олексій повідомив, що компанія зі свого боку повністю забезпечує підготовку операторів дронів ACS-3 на власній матеріальній базі. У компанії в рамках сервісу проводять безплатний ремонт та оновлення всієї техніки для військовослужбовців.

 

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Сергій Згурець
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безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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Колонка Згурця
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