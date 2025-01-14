У РФ заявили про атаку БПЛА на Енгельс: кажуть про пошкодження на промисловому підприємстві
Уночі вівторка, 14 січня, російська влада заявила про нібито атаку безпілотників на російське місто Енгельс Саратовської області, внаслідок чого, мовляв, виникло пошкодження на промисловому підприємстві
Про це написав губернатор Саратівської області Роман Бусаргін у своєму телеграм-каналі.
О 03:57 від повідомив про нібито загрозу безпілотників, а згодом заявив про приліт.
"Унаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.
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Телеграм-канал Baza опублікував ймовірні наслідки атаки. Пишуть про сильну пожежу.
- У ніч на 8 січня в російському місті Енгельс, що в Саратовській області, заявили про атаку дронів. Сили оборони уразили російську нафтобазу Комбінат "Крістал".
- 11 січня губернатор Бусаргін заявляв, що площа пожежі на "промисловому підприємстві" нібито скоротилася на 80%. Через 5 днів після атаки БПЛА у РФ заявили про ліквідацію відкритого горіння на нафтобазі.
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