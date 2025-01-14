У РФ заявили про атаку БПЛА на Енгельс: кажуть про пошкодження на промисловому підприємстві

Про це написав губернатор Саратівської області Роман Бусаргін у своєму телеграм-каналі.

О 03:57 від повідомив про нібито загрозу безпілотників, а згодом заявив про приліт.

"Унаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

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Телеграм-канал Baza опублікував ймовірні наслідки атаки. Пишуть про сильну пожежу.