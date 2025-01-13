Через 5 днів після атаки БПЛА у РФ заявили про ліквідацію відкритого горіння на нафтобазі в Енгельсі
На нафтобазі в російському Енгельсі, яку українські безпілотники уразили 8 січня, на п'яту добу безперервної пожеді начебто ліквідували відкрите горіння
Про це написав губернатор Саратівської області Роман Бусаргін у своєму телеграм-каналі.
"На промисловому підприємстві в Енгельсі вночі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння. Дякуємо всім співробітникам МНС, рятувальникам та іншим фахівцям, які цілодобово перебувають на місці", - зазначив губернатор.
Він також додав, що наразі роботи з ліквідації загоряння продовжуються.
- Нагадаємо, у ніч на 8 січня в російському місті Енгельс, що в Саратовській області, заявили про атаку дронів. Сили оборони уразили російську нафтобазу Комбінат "Крістал". 11 січня губернатор Бусаргін заявляв, що площа пожежі на "промисловому підприємстві" нібито скоротилася на 80%. Загалом нафтобаза продовжує палати шосту добу.
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