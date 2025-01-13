Через 5 днів після атаки БПЛА у РФ заявили про ліквідацію відкритого горіння на нафтобазі в Енгельсі

Про це написав губернатор Саратівської області Роман Бусаргін у своєму телеграм-каналі.

"На промисловому підприємстві в Енгельсі вночі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння. Дякуємо всім співробітникам МНС, рятувальникам та іншим фахівцям, які цілодобово перебувають на місці", - зазначив губернатор.

Він також додав, що наразі роботи з ліквідації загоряння продовжуються.