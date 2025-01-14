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Від Брянщини до Казані: Згурець про удари по російських оборонно-промислових об'єктах

Оксана Ліховід
14 січня, 2025 вiвторок
11:00
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що відбувається системна робота Сил оборони України по багатьох підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наші ударні системи знищують не лише командні пункти противника, що залишається трендом останніх тижнів, але й здійснюються удари по російських оборонно-промислових об’єктах. Це Казанське підприємство, яке виробляє компоненти, вкрай важливі для виготовлення низки систем озброєнь РФ. Також були повідомлення про удар по Брянському заводу, який виготовляє тверде паливо і різні види спорядження для російської армії, і тоді вже використовувалися не лише безпілотники, як зараз по Казані", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express пояснив, в чому полягає особливість безпілотної тематики. Дрони можуть подолати відстань до тисячі кілометрів, але мала вага бойової частини не дозволяє спричинити суттєві руйнування. Тобто потрібно здійснювати удари кількома безпілотниками та добре готувати розвідувальні дані та маршрутні завдання для наших дронів.

"Коли ми били по Брянському заводу, цього разу використовували ATACMS. До речі, це була шоста атака по Брянському заводу. Зараз відбувся потужний удар по цьому заводу, і це говорить про те, що потрібні потужні ракети для ударів по оборонних підприємствах, тому що вони мають значну площу. І одними поодинокими ударами важко досягти результату", - зауважив Згурець.

Сергій Згурець також додав, що наразі відбувається системна робота українських Сил оборони по багатьох підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ, спираючись на можливості ударних далекобійних дронів українського виробництва та тих ракет, які ми маємо у розпорядженні.

"Поки що це ATACMS, але сподіваюся, що рано чи пізно ми отримаємо TAURUS. І спектр наших озброєнь буде розширюватися на додачу до наших ракет "Нептун", - резюмував військовий експерт.

  • Уночі вівторка, 14 січня, російська влада заявила про нібито атаку безпілотників на російські міста Енгельс, Саратов і Казань, внаслідок чого нібито виникли пошкодження на промисловому підприємстві та хімзаводі.
Теги:
Новини
Росія
зброя
Сергій Згурець
ЗСУ
ВПК
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
зброя для України
втрати окупантів
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