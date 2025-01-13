У Брянську заявили про удар ЗСУ: росЗМІ пишуть про атаку на хімічний завод

Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

О 19:15 він написав про збиття безпілотника у межах регіону. Уже за дві години Богомаз повідомив про нібито масований обстріл нібито зі сторони України.

"Київський режим зробив масовану спробу завдати комбінованого ракетного удару по території Брянської області. Силами ППО міністерства оборони РФ усі цілі знищено", - йдеться у повідомленні.

За його словами, попередньо, люди не постраждали.

Тим часом російський Telegram-канал Astra повідомив про буцімто застосування ракет ATACMS по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце. Це підприємство виробляє вибухові речовини і належить до холдингу "Техмаш", задіяного у виконанні держоборонзамовлення.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував вибухи на території РФ: "Брянськ гудить".

За його словами, цей завод є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії РФ. Він також є одним із ключових елементів російської військової промисловості.