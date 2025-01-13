РФ звинуватила Україну в спробі атаки на компресорну газову станцію в Краснодарському краї. Сіярто заявив про загрозу суверенітету Угорщини

Про це повідомляє міноборони РФ.

Росіяни звинуватили Україну у намірах припинити постачання російського газу до Європи і нібито спробі атакувати 9-ма БПЛА станцію "Русская" на Кубані, яка забезпечує подачу газу "Турецьким потоком".

Зазначається, що усі безпілотники буцімто були збиті, а постраждалих та руйнувань немає. Утім, за словами міноборони РФ, через падіння уламків українського БПЛА "незначно пошкоджено" будівлю та обладнання компресорної станції.

Пізніше в російському оборонному відомстві поінформували, що станція продовжує здійснювати подачу газу до трубопроводу "Турецький потік" у штатному режимі.

Пропагандистська держагенція ТАСС пише, що Угорщина отримує "Турецьким потоком" та його відгалуженнями через Болгарію та Сербію основну частину газу відповідно до довгострокових контрактів з Газпромом.

Реакція МЗС Угорщини

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, газопровід "Турецький потік" необхідний для постачання газу до Угорщини та Центральної Європи.

"Очікуємо, що безпека та працездатність цього транспортного маршруту всіма дотримуватиметься. Безпека енергопостачання - це питання суверенітету, тому будь-які дії, що загрожують безпеці наших постачань енергоносіїв, мають розглядатися як зазіхання на суверенітет", - наголосив Сіярто.