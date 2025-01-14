Зустріччю з Путіним Трамп обнулить ордер Міжнародного кримінального суду, він прагне бути таким самим диктатором, - голова ГО "Україна в НАТО" Романюк

Таку думку висловив голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері телеканалу "Еспресо".

"Я категорично проти і вважаю, що це величезна помилка Трампа і його команди, які налаштовані на контакти з Путіним. Цим вони його реабілітують, декриміналізують і обнуляють рішення Міжнародного Кримінального Суду та ордер, виданий в Гаазі проти Путіна. Я розумію, що і Сполучені Штати Америки, і Росія не є членами Римського статуту і не входять до складу Міжнародного Кримінального Суду. Більше того, США оголосили санкції проти всіх суддів Міжнародного Кримінального Суду за те, що вони видали ордер проти прем'єр-міністра Ізраїлю. Але це інша історія", - зазначив він.

Трамп думає, що зможе вирішити все, переговоривши з Путіним. Але це зашкодить світовій архітектурі безпеки. Трамп, можливо, хоче того ж, що і Путін - двополярного або багатополярного світу, каже Романюк.

"Він прагне бути таким самим диктатором, як Путін чи Кім Чен Ин. Він вже починає розпоряджатися цілими країнами, як своїм власним майном. Це насторожує. США вже програли, демократія програла перед Путіним, очікуючи зустрічі Трампа з Путіним. Це дуже небезпечно. Не можна з ним зустрічатися", - додав він.

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Проте якщо Трамп дійсно налаштований поділити світ, то йому потрібна така зустріч. Адже він хоче поділити сфери впливу, щоб Росія впливала на колишній радянський простір, а НАТО не втручалося. В обмін на це Росія закриє очі на його претензії до Канади, Панами тощо.

"Путіну потрібно розблокування і скасування санкцій. У них є спільні інтереси, і Путін впевнений, що все буде за його сценарієм. Він вважає, що йому вдасться при зустрічі з Трампом, з російським перекладачем, в одній кімнаті вершити "Мюнхен-38" або "повторення Ялти". Можливо це задовольняє Трампа", - зауважив Романюк.

За його словами, концепція "нічого про Україну без України" зараз виглядає як "все про Україну без України". Путін буде вирішувати долю України з Трампом, а потім Трамп буде диктувати Україні, на які компроміси йти. Це те, що Путін готує з Трампом скоріш за все.

"Так, будуть якісь застереження, на які НАТО не піде. Не буде повної капітуляції України, але ми втратимо багато, пішовши на такі, умовно, мирні переговори. Все залежить від того, чи зможе українське політичне керівництво вистояти в цьому протистоянні не тільки проти Путіна, але й проти Трампа. Їм байдуже на долю України, але для нас це принципово. Кожен пункт цих зрадницьких домовленостей важливий для нас", - резюмував він.