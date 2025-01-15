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Польща підняла винищувачі та заявила про готовність до негайного реагування через атаку РФ по Україні

Катерина Єсікова
15 січня, 2025 середа
07:28
Світ на фото: винищувачі НАТО

Уранці середи, 15 січня, збройні сили Польщі підняли у небо винищувачі через пуски російських ракет по території України. Там заявили про готовність до негайного реагування

Зміст

Про це повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі.

"Увага, у зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі", - йдеться у дописі.

Зазначається, що командування РСЗ активізувало всі наявні сили та засоби, у повітря підняті винищувачі, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

"Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - наголосили військові.

  • Російська окупаційна армія вранці середи, 15 січня, здійснила пуски ракет по території України. У низці регіонів лунали вибухи.
     
Теги:
Новини
Польща
Війна з Росією
Військові новини
ракетний удар
Світ про Україну
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