Армія РФ атакує Україну ракетами: ситуація вранці 15 січня
Російська окупаційна армія вранці середи, 15 січня, здійснила пуски ракет по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 2:37 було зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ).
О 5:53 ракетна небезпека була оголошена у всіх центральних і східних областях.
Уже за сім хвилин перша ракета фіксувалася на півдні Харківщини, курс - північно-західний. Крім цього, ворог здійснював пуски балістичного озброєння по Харківській області.
Тим часом крилата ракета з півночі Харківщини рухалася на південь області. Також ворог пустив ракети з Білгородської області в бік Харкова.
О 06:15 окупанти запустили швидкісну ціль по Харківщині, вона рухалася у південно-західному напрямку.
Крім цього, інша швидкісна ціль залітала через Сумську область південно-західним курсом. Також у регіоні фіксувалася група ракет тим самим курсом.
"Прилуки - в укриття!!!!" - попередили військові о 06:20.
Водночас з тимчасово окупованої Херсонщини тримали курс у напрямку Миколаївської області.
Тим часом група ракет перебувала на півночі Сумщини, курс - південний.
Повітряні сили закликали Кривий Ріг перебувати в укритті через ракету з півдня у напрямку міста.
Натомість на півночі Сумщини спостерігали швидкісну ціль у напрямку Чернігівщини.
Крім цього, крилата ракета фіксувалася на Миколаївщині, північним курсом. Також ворожа ціль перебувала на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
На Херсонщині крилаті ракети летіли північно-західним курсом. Інші ракети перебували на Кіровоградщині й рухалися в північно-західному напрямку.
Тим часом крилаті ракети прямували з Сумщини курсом на Полтавщину та південь Чернігівщини.
"Миргород, в укриття! До вас ракета з півночі!" - попередили Повітряні сили.
О 06:49 крилаті ракети на Кіровоградщині продовжували рух у північно-західному напрямку.
Вибухи у Харкові
О 06:12 Суспільне Харків повідомило про звуки вибухів у місті. За 4 хвилини пролунали повторні вибухи.
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