Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Армія РФ атакує Україну ракетами: ситуація вранці 15 січня
Оновлено

Армія РФ атакує Україну ракетами: ситуація вранці 15 січня

Катерина Єсікова
15 січня, 2025 середа
06:49
Війна з Росією Крилата ракета

Російська окупаційна армія вранці середи, 15 січня, здійснила пуски ракет по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 2:37 було зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ).

О 5:53 ракетна небезпека була оголошена у всіх центральних і східних областях.

Уже за сім хвилин перша ракета фіксувалася на півдні Харківщини, курс - північно-західний. Крім цього, ворог здійснював пуски балістичного озброєння по Харківській області.

Тим часом крилата ракета з півночі Харківщини рухалася на південь області. Також ворог пустив ракети з Білгородської області в бік Харкова.

О 06:15 окупанти запустили швидкісну ціль по Харківщині, вона рухалася у південно-західному напрямку.

Крім цього, інша швидкісна ціль залітала через Сумську область  південно-західним курсом. Також у регіоні фіксувалася група ракет тим самим курсом.

"Прилуки - в укриття!!!!" - попередили військові о 06:20.

Водночас з тимчасово окупованої Херсонщини тримали курс у напрямку Миколаївської області.

Тим часом група ракет перебувала на півночі Сумщини, курс - південний.

Повітряні сили закликали Кривий Ріг перебувати в укритті через ракету з півдня у напрямку міста.

Натомість на півночі Сумщини спостерігали швидкісну ціль у напрямку Чернігівщини.

Крім цього, крилата ракета фіксувалася на Миколаївщині, північним курсом. Також ворожа ціль перебувала на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

На Херсонщині крилаті ракети летіли північно-західним курсом. Інші ракети перебували на Кіровоградщині й рухалися в північно-західному напрямку.

Тим часом крилаті ракети прямували з Сумщини курсом на Полтавщину та південь Чернігівщини.

"Миргород, в укриття! До вас ракета з півночі!" - попередили Повітряні сили.

О 06:49 крилаті ракети на Кіровоградщині продовжували рух у північно-західному напрямку.

Вибухи у Харкові

О 06:12 Суспільне Харків повідомило про звуки вибухів у місті. За 4 хвилини пролунали повторні вибухи.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Харків
ППО
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Українські військовополонені
Автор Катерина Єсікова
14 січня, 2025 вiвторок
У РФ "суд" виніс вироки сімом українським військовополоненим, які брали участь у Курській операції
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
-0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.29
    Купівля 42.29
    Продаж 42.96
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 січня
06:32
Даніель Дюбуа
"Ніколи не вірте його словам": Дюбуа про заяву Ф'юрі щодо завершення кар'єри
05:55
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні у ніч на 15 січня: на Львівщині працювала ППО
05:42
Кая Каллас
Каллас: рішення щодо України не може бути досягнуто без України
05:30
Верфі ЄС попри санкції ремонтують російські арктичні танкери для перевезення газу, - FT
03:57
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї слідчі заарештували президента Юн Сок Йоля
02:54
Куба
Байден скасував декілька обмежень США стосовно Куби
01:26
Франсуа Байру
У Франції ультраліві депутати ініціювали вотум недовіри новому уряду Франсуа Байру
01:02
Дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області РФ, поруч є військовий полігон
00:44
"Люди ділилися наболілим": заступник генсека ООН приїхав на Куп'янщину
00:02
Андрій Єрмак
Єрмак: ​​Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні дітей, яких депортувала РФ
2025, вiвторок
14 січня
23:39
Піт Хегсет
Війні треба покласти край, але якомога вигідніше для українців, - майбутній очільник Пентагону
23:25
На війні в Україні ліквідовано індійця, який воював в армії РФ
22:58
війна з РФ, ЗСУ
Сумська ОВА спростувала інформацію, що росіяни прорвали держкордон з Курщини
22:53
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 158 боєзіткнень, 70 з яких - на Покровському напрямку
22:42
Вірменія
Вірменія підписала з США договір про стратегічне партнерство
22:27
Володимир Зеленський
Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам
22:18
Бред Пітт
Згенерований ШІ Бред Пітт ошукав француженку на €830 тис. задля "лікування раку"
22:11
Ексклюзив
Мобілізація жінок
Нардеп Княжицький розповів, за яких умов в Україні може відбутись зниження мобілізаційного віку
22:01
Ексклюзив
Джо Байден
"Байден робив усе правильно, але невчасно": капітан ЗСУ Луценко
21:59
Мілан, Серія А
"Мілан" вирвав перемогу над "Комо" в Серії А
21:39
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус заявив, що ще одна зустріч у форматі Рамштайн точно відбудеться
21:16
Принцеса Уельська
Кейт Міддлтон повідомила про ремісію раку
21:10
Олександр Усик
Експромоутер Фʼюрі назвав імʼя наступного суперника Усика
20:37
Молдова
Патрушев заявив, що Молдова може припинити існування через "антиросійську політику". У Кишиневі відреагували
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія у вогні: Сили оборони України завдали наймасштабнішого удару по російській території. Колонка Сергія Згурця
20:11
Фонд президента і низка установ підписали меморандум щодо популяризації українських студій у світовому академічному середовищі
20:06
Зеленський оприлюднив відео допиту полоненого північнокорейського військового
20:03
Ексклюзив
Міжнародний кримінальний суд
Зустріччю з Путіним Трамп обнулить ордер Міжнародного кримінального суду, він прагне бути таким самим диктатором, - голова ГО "Україна в НАТО" Романюк
20:00
OPINION
Байден попрощався. Що чекає нас у "світі Трампа"?
19:42
Сергій Лавров
Віцеспікер парламенту Словаччини говорив з Лавровим у Москві про війну в Україні
19:35
Гауляйтер Євген Балицький
Суд в Україні виніс остаточний вирок колаборанту Балицькому – 15 років тюрми з конфіскацією майна
19:24
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко отримав шанс перейти у клуб-фіналіст ЛЧ
19:20
На фото: The Weeknd
The Weeknd переніс дату виходу альбому Hurry Up Tomorrow через пожежі в Лос-Анджелесі
19:17
Оновлено
на фото Верховна Рада України
ВР підтримала законопроєкт про допуск медіа на засідання комітетів: Юрчишин розповів про організацію роботи журналістів
19:05
ЗСУ, мобілізація
В Україні спростили перебронювання працівників через Дію
19:00
Ексклюзив
Аеропорт Львів зима
В Українській асоціації пілотів оцінили можливість відкриття аеропорту "Львів"
18:52
Ексклюзив
рада голосування
"Комунальні підприємства можуть бути приватизовані": нардепка Савчук про новий закон та скасування Господарського кодексу
18:48
Рустем Умєров
Електронні скерування на ВЛК з'являться в "Резерв+" уже в січні, - Умєров
18:43
Смартфон
На окупованій Луганщині виникли проблеми з викликом "швидкої", – ОВА
18:41
Sony показала перші кадри фільму жахів "Дожити до світанку" на основі відеогри Until Dawn
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV