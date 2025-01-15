Армія РФ атакує Україну ракетами: ситуація вранці 15 січня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 2:37 було зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ).

О 5:53 ракетна небезпека була оголошена у всіх центральних і східних областях.

Уже за сім хвилин перша ракета фіксувалася на півдні Харківщини, курс - північно-західний. Крім цього, ворог здійснював пуски балістичного озброєння по Харківській області.

Тим часом крилата ракета з півночі Харківщини рухалася на південь області. Також ворог пустив ракети з Білгородської області в бік Харкова.

О 06:15 окупанти запустили швидкісну ціль по Харківщині, вона рухалася у південно-західному напрямку.

Крім цього, інша швидкісна ціль залітала через Сумську область південно-західним курсом. Також у регіоні фіксувалася група ракет тим самим курсом.

"Прилуки - в укриття!!!!" - попередили військові о 06:20.

Водночас з тимчасово окупованої Херсонщини тримали курс у напрямку Миколаївської області.

Тим часом група ракет перебувала на півночі Сумщини, курс - південний.

Повітряні сили закликали Кривий Ріг перебувати в укритті через ракету з півдня у напрямку міста.

Натомість на півночі Сумщини спостерігали швидкісну ціль у напрямку Чернігівщини.

Крім цього, крилата ракета фіксувалася на Миколаївщині, північним курсом. Також ворожа ціль перебувала на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

На Херсонщині крилаті ракети летіли північно-західним курсом. Інші ракети перебували на Кіровоградщині й рухалися в північно-західному напрямку.

Тим часом крилаті ракети прямували з Сумщини курсом на Полтавщину та південь Чернігівщини.

"Миргород, в укриття! До вас ракета з півночі!" - попередили Повітряні сили.

О 06:49 крилаті ракети на Кіровоградщині продовжували рух у північно-західному напрямку.

Вибухи у Харкові

О 06:12 Суспільне Харків повідомило про звуки вибухів у місті. За 4 хвилини пролунали повторні вибухи.

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