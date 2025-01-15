"Ніколи не вірте його словам": Дюбуа про заяву Ф'юрі щодо завершення кар'єри

Про це він сказав у коментарі для The Stomping Ground, передає "Чемпіон".

"Ніколи не вірте тому, що говорить Тайсон. Він може повернутися і побитися з кимось. Ти ніколи не знаєш. Але я думаю, що насправді він достатньо зробив у своїй кар'єрі. Він легенда, чи не так?" - заявив Дюбуа.

Він припустив, що буде розчарованим, якщо бій Ф'юрі – Джошуа не відбудеться: "Ми хотіли побачити цей поєдинок кілька років тому. А зараз якщо він відбудеться, то відбудеться".