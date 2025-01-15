"Ніколи не вірте його словам": Дюбуа про заяву Ф'юрі щодо завершення кар'єри
Чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа, коментуючи заяву британського боксера Тайсона Ф'юрі, заявив, що ніколи не варто вірити його словам
Про це він сказав у коментарі для The Stomping Ground, передає "Чемпіон".
"Ніколи не вірте тому, що говорить Тайсон. Він може повернутися і побитися з кимось. Ти ніколи не знаєш. Але я думаю, що насправді він достатньо зробив у своїй кар'єрі. Він легенда, чи не так?" - заявив Дюбуа.
Він припустив, що буде розчарованим, якщо бій Ф'юрі – Джошуа не відбудеться: "Ми хотіли побачити цей поєдинок кілька років тому. А зараз якщо він відбудеться, то відбудеться".
- 13 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що завершує боксерську кар'єру.
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