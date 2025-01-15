У центрі Києва зайнялася електрична підстанція

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що електрична підстанція зайнялася на вулиці Хрещатик, 15. Причини пожежі адміністрація не називає.

"Відповідні служби працюють на місці. Очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння", - йдеться у дописі.