У центрі Києва зайнялася електрична підстанція
На вулиці Хрещатик у Києві вранці 15 січня спалахнула електрична підстанція
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що електрична підстанція зайнялася на вулиці Хрещатик, 15. Причини пожежі адміністрація не називає.
"Відповідні служби працюють на місці. Очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння", - йдеться у дописі.
- Уранці оператор системи передачі застосовував превентивні заходи обмеження електроенергії через російську масовану атаку по Україні.
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