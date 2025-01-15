Через масовану атаку РФ в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії

Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", - заявив він.

Укренерго повідомило про введення аварійних вимкнень електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Перед цим на сайті ДТЕК повідомлялося, що, за наказом Укренерго, були введені екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині.

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у дописі.